Néstor Perea y su nuevo objetivo en el hockey sobre patines italiano: dejar al Breganze en la Serie A1

-Mi vuelta a Breganze es muy buena, ya que conozco a la mayoría, me tratan muy bien, me hacen sentir como en casa. Agradezco a su presidente Stefano Volpe por tenerme en cuenta para sumar mis conocimientos y poder ayudar al club.

-¿Cómo te sentís en el hockey italiano?

-El hockey italiano tiene un muy nivel, al sumar la gran cantidad de jugadores extranjeros, hace que sea una liga muy competitiva. Son todos equipos muy difíciles y cada partido hay que jugarlo con gran concentración.

-¿Qué viviste en Murialdo?

- A Murialdo regresé en forma pasajera en junio del 2022 por dos meses (tras el parate europeo) y tuve la suerte de sumar un campeonato argentino junior en Buenos Aires.

Volví a Italia, donde gané la Copa Italia, logré el campeonato nacional y llevé al Breganze a la máxima categoría del hockey italiano.

Regresé a Murialdo en junio del 2023 y sumé varios títulos más nacionales y locales.

-¿Cuáles son los objetivos en esta nueva experiencia en Italia?

-Es una situación muy complicada en la tabla de posiciones, ya que estamos peleando para no descender, pero haré lo mejor que pueda y esté a mi alcance para dejar a la sociedad en la A1. Estamos trabajando mucho con el staff, jugadores y dirigentes para lograr el objetivo.

nestor-perea-publicacion-italia En Italia elogian al Cabezón Perea.

-¿Cómo ves a la Selección argentina de cara al Mundial?

-La Argentina es siempre candidata, y tiene la obligación de ser competitiva por la calidad de los jugadores, ya que juegan en la mejor liga del hockey mundial. Por suerte estamos viendo un cambio por parte de Confederación Argentina de Patín para darle las mejores herramientas que ellos consideran al staff técnico.

-¿Cómo está el hockey mendocino?

-Lo veo en general con un buen nivel. Es un deporte 100% amateur, que depende de dirigentes que hacen lo mejor que pueden, dedicando tiempo extra para que el hockey mendocino sea una potencia en todos sus aspectos.

Si no fuera por los dirigentes que son padres de jugadores para los clubes sería muy difícil que el hockey pudiera funcionar. Hay varios ejemplos de clubes que funcionan muy bien teniendo objetivos y lineamientos claros y respetado en el tiempo, donde entienden que para poder competir al máximo nivel se necesita tiempo y saber entender las necesidades e idiosincrasia de cada institución.

-¿Qué pensás de la renovación de las autoridades en la Asociación Mendocina de Patín?

-Siempre que se sumen dirigentes que tengan ganas y sobre todo conocimiento de cómo funciona la AMP seguro va a ser bueno para el hockey Mendocino.

Aprovecho este espacio para mandarles mis saludos a todos los nuevos integrantes de asociación y en especial a Adrián Guzmán, lo considero uno de los mejores dirigentes que nos brinda este hermoso deporte.