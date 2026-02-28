El primer contacto de River con Coudet: qué falta para que el entrenador llegue al Millonario

Marcelo Gallardo ya dejó de ser el entrenador de River y ahora el DT interino es Marcelo Escudero. Sin embargo, se producirá el primer contacto entre el Millonariuo y el entrenador del Alavés Eduardo Coudet.
Marcelo Gallardo ya dejó de ser el entrenador de River y ahora el DT interino es Marcelo Escudero. Sin embargo, se producirá el primer contacto entre el Millonariuo y el entrenador del Alavés Eduardo Coudet.
Según trascendió, Eduardo Coudet y su representante Christian Bragarnik, Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli se reunirán de manera virtual para ultimar los detalles de su contrato y definir su salida de Alavés.
A pesar de que ambas partes negaron contactos, se sabe que a través de intermediarios ya habían encaminado un acuerdo que podría rubricarse en estos días.
Christian Bragarnik, representante del DT, habló con TyC Sports y reconoció que Di Carlo lo contactó. "Obviamente lo seduce, me lo ha trasladado en su momento, después hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo, evaluar lo económico y una salida", dijo.
El próximo paso para poder confirmar que Coudet será el sucesor de Gallardo será su desvinculación de Alavés. El DT podría renunciar en el club español y habría un resarcimiento económico para el club, considerando que están en plena competencia y lucha por la permanencia y que el vínculo se extiende hasta junio de 2026.
“Si hubiese tenido un contacto, lo diría. No tengo por qué ocultar algo. No sería un misterio para mí, no tengo la necesidad de ocultar. Mi versión es 100% comprobable”, dijo este viernes Coudet cuando le preguntaron si había hablado con River.
Tras la caída del Alavés ante Levante por 2 a 0 de este viernes, la dirigencia del club español sondeó a Quique Sánchez Flores técnico de último paso por Sevilla y con experiencia también en Inglaterra, Portugal, Emiratos Árabes y China- para reemplazar a Coudet.