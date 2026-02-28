El primer contacto de River con Coudet: qué falta para que el entrenador llegue al Millonario

Bragarnik reconoció que hubo contactos con River para sumar a Coudet

Christian Bragarnik, representante del DT, habló con TyC Sports y reconoció que Di Carlo lo contactó. "Obviamente lo seduce, me lo ha trasladado en su momento, después hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo, evaluar lo económico y una salida", dijo.

El próximo paso para poder confirmar que Coudet será el sucesor de Gallardo será su desvinculación de Alavés. El DT podría renunciar en el club español y habría un resarcimiento económico para el club, considerando que están en plena competencia y lucha por la permanencia y que el vínculo se extiende hasta junio de 2026.

stefano-di-carlo-presidente-river Stefanio Di Carlo hablará con Coudet.

“Si hubiese tenido un contacto, lo diría. No tengo por qué ocultar algo. No sería un misterio para mí, no tengo la necesidad de ocultar. Mi versión es 100% comprobable”, dijo este viernes Coudet cuando le preguntaron si había hablado con River.

Alavés busca el reemplazante de Coudet

Tras la caída del Alavés ante Levante por 2 a 0 de este viernes, la dirigencia del club español sondeó a Quique Sánchez Flores técnico de último paso por Sevilla y con experiencia también en Inglaterra, Portugal, Emiratos Árabes y China- para reemplazar a Coudet.