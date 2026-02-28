El mensaje cargado de emoción de Franco Armani para Gallardo tras su salida de River: "Gracias Marcelo..."

Franco Armani conmovió al Mundo River. El arquero Millonario le dedicó un posteo al entrenador Marcelo Gallardo, quien se despidió del club en su segundo ciclo.
Franco Armani conmovió al Mundo River. El arquero Millonario le dedicó un posteo al entrenador Marcelo Gallardo, quien se despidió del club en su segundo ciclo.
Tras el duro mensaje de Marcos Acuña, señalado por su presunta mala relación con el Muñeco, Franco Armani fue otro de los jugadores de River que utilizó las redes sociales para mandarle un mensaje al entrenador, quien dirigió su último partido el pasado viernes en el triunfo por 3 a 1 sobre Banfield, en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura.
Además surgió en las últimas horas una versión sobre una supuesta pelea del guardavallas de 39 años con el DT. Sin embargo, con el mensaje del Pulpo se despejan esos rumores.
El Pulpo, uno de los futbolistas más representativos en la Era de Gallardo en River, hizo un posteo cargado de agradecimiento y emoción por la salida del entrenador.
"Haberte conocido durante tantos años fue una bendición de Dios. Gracias Marcelo por haber confiado en mí y por todos los momentos que vivimos juntos. Siempre serás una persona que marcó mi vida", dijo el arquero sobre el ídolo de 50 años.
El arquero, que desde el inicio del 2026 estuvo inactivo por dos lesiones, volvió el pasado fin de semana en la caída con Vélez pero salió en el entretiempo tras resentirse de una inflamación en el Talón de Aquiles.
Las cámaras de televisión captaron a Gallardo haciendo un comentario a su colaborador sobre la maña respuesta del arquero en el gol de Vélez anotado por el ex River Manuel Lanzini. Los rumores indicaron que el DT habría discutido con Armani en el vestuario y por esa razón decidió el ingreso de Santiago Beltrán.