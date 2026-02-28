El mensaje cargado de emoción de Franco Armani para Gallardo tras su salida de River: "Gracias Marcelo..."

El Pulpo, uno de los futbolistas más representativos en la Era de Gallardo en River, hizo un posteo cargado de agradecimiento y emoción por la salida del entrenador.

El mensaje de Franco Armani dedicado a Marcelo Gallardo tras su salida de River

"Haberte conocido durante tantos años fue una bendición de Dios. Gracias Marcelo por haber confiado en mí y por todos los momentos que vivimos juntos. Siempre serás una persona que marcó mi vida", dijo el arquero sobre el ídolo de 50 años.

marcelo gallardo river Marcelo Gallardo se fue de River.

El arquero, que desde el inicio del 2026 estuvo inactivo por dos lesiones, volvió el pasado fin de semana en la caída con Vélez pero salió en el entretiempo tras resentirse de una inflamación en el Talón de Aquiles.

Las cámaras de televisión captaron a Gallardo haciendo un comentario a su colaborador sobre la maña respuesta del arquero en el gol de Vélez anotado por el ex River Manuel Lanzini. Los rumores indicaron que el DT habría discutido con Armani en el vestuario y por esa razón decidió el ingreso de Santiago Beltrán.