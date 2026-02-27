Inicio Ovación Fútbol River Plate
Fútbol

"No dieron la talla para jugar en River": la furia del Tano Pasman tras la renuncia de Marcelo Gallardo

Fiel a su estilo, el famoso hincha rompió el silencio luego de que Marcelo Gallardo le pusiera fin su segundo ciclo como DT de River

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El famoso hincha de River habló tras la renuncia de Marcerlo Gallardo.

El famoso hincha de River habló tras la renuncia de Marcerlo Gallardo.

La noticia sacudió los cimientos del Monumental y del fútbol argentino: Marcelo Gallardo decidió dar un paso al costado y finalizar su segundo ciclo como director técnico de River. Tras una racha de resultados esquivos el Muñeco optó por la salida, llevándose consigo la última gran ovación de un público que lo despidió como el gran ídolo que es.

Detrás de la melancolía del hincha común, apareció la voz de uno de los personajes más virales: El Tano Pasman. Aquel hombre que saltó a la fama mundial por su reacción durante el descenso en 2011, volvió a escena para analizar el fin de la era de Napoleón con una crudeza propia de su figura.

marcelo-gallardo-river
Marcelo Gallardo le puso punto final a su segundo ciclo como DT de River.

Marcelo Gallardo le puso punto final a su segundo ciclo como DT de River.

"Al Muñeco no lo puteé nunca"

A diferencia de sus famosos exabruptos del pasado, el Tano fue tajante al desvincular al entrenador de la crisis futbolística. "En la cancha no puteo. Ni a los jugadores, ni al técnico ni a nadie. En mi casa puteo a quien se me ocurra, pero al Muñeco no lo puteé nunca", disparó en su charla con Infobae.

Para Pasman la responsabilidad del presente es pura y exclusivamente de los futbolistas: "Me parece que el problema que tiene River es de los jugadores; el cien por cien de los jugadores está en un nivel bajísimo. Esta es la realidad".

La dura teoría del Tano: "No dieron la talla"

Fiel a su memoria futbolera, Pasman analizó la falta de rendimiento del plantel actual y fue lapidario al compararlos con la historia grande del club. Para él, el problema trasciende lo táctico y se enfoca en una crisis enfocada al aspecto psicológico.

  • Rendimiento: "Hay jugadores que no han rendido ni la cuarta parte de lo que el hincha, el técnico y los dirigentes esperaban".
  • El peso de la camiseta: "Para mí es una cuestión de que no dieron la talla. Yo tengo mucha historia de jugadores de River. Jugar en River no es para cualquiera".
Embed - EL TANO PASMAN EL DESCENSO DE RIVER PLATE

El futuro de River

Respecto a la decisión del entrenador de dar un paso al costa, Pasman se mostró comprensivo pero dolido. "Yo quería que el Muñeco siguiera y que lo diera vuelta, pero él lo tiene claro y por eso decidió dar un paso al costado. Quería que se fuera como un grande. Va a volver, seguramente".

La gran incógnita que desvela al mundo River también atormenta al Tano: el sucesor de Gallardo Con la vara altísima y un plantel cuestionado, este hincha famoso cerró con una frase que resume el sentir de todo Núñez: "Honestamente, no sé quién puede venir. No es un tema fácil".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas