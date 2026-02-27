"No dieron la talla para jugar en River": la furia del Tano Pasman tras la renuncia de Marcelo Gallardo

Para Pasman la responsabilidad del presente es pura y exclusivamente de los futbolistas: "Me parece que el problema que tiene River es de los jugadores; el cien por cien de los jugadores está en un nivel bajísimo. Esta es la realidad".

La dura teoría del Tano: "No dieron la talla"

Fiel a su memoria futbolera, Pasman analizó la falta de rendimiento del plantel actual y fue lapidario al compararlos con la historia grande del club. Para él, el problema trasciende lo táctico y se enfoca en una crisis enfocada al aspecto psicológico.

"Hay jugadores que no han rendido ni la cuarta parte de lo que el hincha, el técnico y los dirigentes esperaban". El peso de la camiseta : "Para mí es una cuestión de que no dieron la talla. Yo tengo mucha historia de jugadores de River. Jugar en River no es para cualquiera".

Embed - EL TANO PASMAN EL DESCENSO DE RIVER PLATE

El futuro de River

Respecto a la decisión del entrenador de dar un paso al costa, Pasman se mostró comprensivo pero dolido. "Yo quería que el Muñeco siguiera y que lo diera vuelta, pero él lo tiene claro y por eso decidió dar un paso al costado. Quería que se fuera como un grande. Va a volver, seguramente".

La gran incógnita que desvela al mundo River también atormenta al Tano: el sucesor de Gallardo Con la vara altísima y un plantel cuestionado, este hincha famoso cerró con una frase que resume el sentir de todo Núñez: "Honestamente, no sé quién puede venir. No es un tema fácil".