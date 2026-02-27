Julián Santero se metió en un lío por sus declaraciones sobre Turismo Carretera y tomó una drástica decisión

Embed

Respecto a esa adrenalina que espera el hincha del TC, Santero afirmó que también le gustaría que hubiera más sobrepasos, pero que no cree que el camino sea reducir carga aerodinámica o achicar la goma. Además, señaló que existen categorías con menor incidencia aerodinámica, como el Turismo Nacional y que el espectador puede elegir uno u otro espectáculo.

Embed - Julián Santero y su descargo sobre la polémica del TC y el anuncio de una decisión drástica

Las palabras del mendocino motivaron una ola de cometarios negativos de los nostálgicos, que lo atacaron en las redes sociales.

Debido a esta viralización mediática negativa de sus palabras y mensajes de haters (odiadores), Julián Santero respondió desde su cuenta de Instagram: "Es momento de priorizar mi tranquilidad y mi paz mental para estar enfocado en lo que realmente me importa. Gracias a los que siempre están apoyando y gracias también a los que saben debatir o dar su punto de vista con respeto".