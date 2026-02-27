Inicio Ovación Automovilismo Julián Santero
Julián Santero se metió en un lío por sus declaraciones sobre Turismo Carretera y tomó una drástica decisión

Julián Santero, ex campeón de Turismo Carretera y vigente del TN Clase 3 comparó las diferencias entre el automovilismo actual y los 90's y las redes estallaron

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Julián Santero fue duramente cuestionado en redes sociales por fanáticos del automovilismo, en especial del Turismo Carretera, y tomó una dura decisión.

Julián Santero aprendió una dura lección en el mundo mediático y tomó una dramática decisión. Si hay una categoría que genera pasiones es el automovilismo es el Turismo Carretera (TC), y declaraciones suyas en un programa televisivo le trajeron más de un dolor de cabeza.

Participando en el programa especializado Última Vuelta de Fox Sports (23 de febrero) se comenzó a tratar el tema de las cargas aerodinámicas, las que serían sacadas del Turismo Carretera, y el mendocino Santero, campeón 2024 de la categoría fue consultado por Juan Siciliano sobre la percepción de que en los ’90 se veían mejores espectáculos.

Los dichos de Julián Santero en Última Vuelta y sus repercusiones

santero campeon3.jpg
Julián Santero fue campeón del Turismo Carretera 2024 y bicampeón del Turismo Nacional -TN- Clase 3 en 2025.

El piloto de Guaymallén respondió con conceptos técnicos y agregó que se trataba de “un automovilismo completamente diferente” y que, comparado con el nivel actual, era “casi amateur”, en referencia a los avances tecnológicos y el grado de profesionalización y paridad que observa hoy".

Respecto a esa adrenalina que espera el hincha del TC, Santero afirmó que también le gustaría que hubiera más sobrepasos, pero que no cree que el camino sea reducir carga aerodinámica o achicar la goma. Además, señaló que existen categorías con menor incidencia aerodinámica, como el Turismo Nacional y que el espectador puede elegir uno u otro espectáculo.

Las palabras del mendocino motivaron una ola de cometarios negativos de los nostálgicos, que lo atacaron en las redes sociales.

Debido a esta viralización mediática negativa de sus palabras y mensajes de haters (odiadores), Julián Santero respondió desde su cuenta de Instagram: "Es momento de priorizar mi tranquilidad y mi paz mental para estar enfocado en lo que realmente me importa. Gracias a los que siempre están apoyando y gracias también a los que saben debatir o dar su punto de vista con respeto".

