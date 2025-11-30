Julián Santero celebró ante su gente el título de campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional

Pese a que terminó 9no. y a que la victoria fue para Agustín Canapino, Julián Santero se dio el gusto de ser coronado como campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional en Mendoza, junto a su gente.
El cierre de una semana a puro automovilismo en el Este fue con la final de la Clase 3 en la que los mendocinos pudieron alentar a Santero, quien se coronó campeón en la fecha anterior y sin importar el resultado de la carrera sería coronado frente al público mendocino.
Canapino, de gran fin de semana, se impuso de punta a punta con el Toyota Corolla y consiguió su primera victoria en la categoría, además de haber ganado en 5 categorías distintas durante la temporada 2025.
El podio en el Autódromo Ciudad de San Martín lo completaron Facundo Chapur y José Urcera, mientras que Jorge Barrio logró el subcampeonato tras ubicarse 7mo.
Previamente, la actividad de la Clase 3 incluyó las dos series que tuvieron como ganadores a Agustín Canapino (Toyota Corolla) y José Manuel Urcera (Ford Focus).
En la primera serie Canapino se impuso escoltado por Facundo Chapur y Julián Santero, mientras que en la segunda Urcera fue primero seguido por Facundo Marquez y Jorge Barrio.