Julián Santero celebró ante su gente el título de campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional

El cierre de una semana a puro automovilismo en el Este fue con la final de la Clase 3 en la que los mendocinos pudieron alentar a Santero, quien se coronó campeón en la fecha anterior y sin importar el resultado de la carrera sería coronado frente al público mendocino.

santero 4

Canapino, de gran fin de semana, se impuso de punta a punta con el Toyota Corolla y consiguió su primera victoria en la categoría, además de haber ganado en 5 categorías distintas durante la temporada 2025.