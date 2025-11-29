Netflix y una serie de 8 capítulos que no para de sumar reproducciones

Esta serie cuenta con un formato que es más que exitoso en el catálogo de Netflix, teniendo una historia de apenas 8 capítulos, destacada por su intensidad y por tener en claro, un principio y un final. Si bien en la actualidad se encuentra oculta por otras series y películas más nuevas, sigue sumando reproducciones en la plataforma.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2023, y desde entonces es una de las opciones de acción más vistas en Estados Unidos.

Embed - Hechos polvo | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Hechos polvo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que no para de sumar reproducciones, Hechos Polvo centra su historia en: "Un equipo de élite frustra un ataque mortal en Las Vegas y se va de fiesta. Pero cuando la verdadera amenaza aparece, ¿podrán sobreponerse a la resaca para salvar la ciudad?".

La serie no es apta para los suscriptores de Netflix que son menores de edad, y es que hay hasta escenas muy subidas de tono.

Netflix-Hechos-polvo-2.jpg

Reparto de la serie de Netflix, Hechos polvo

Shelley Hennig como Ava Winters

Nick Zano como Chad McKnight

Terrence Terrell como Trunk

Paola Lázaro como Angela Gomez

C. Thomas Howell como Hagerty

Kimi Rutledge como Maya

Alyson Gorske como Lara

Eugene Kim como Paul Yung

Dónde puedo ver Hechos polvo en Netflix