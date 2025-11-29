Inicio Series y películas Netflix
Netflix y una serie de 8 capítulos que no para de sumar reproducciones

Esta serie aparece y se destaca dentro de Netflix, con una historia que es completamente original y que es un mix muy particular

Facundo Mezzabotta
Netflix dispone de un catálogo, con series y películas pensadas para todos los gustos. Desde Australia llega una serie que viene reuniendo reproducciones a mansalva, y es que con una historia que mezcla acción con comedia negra, conquista a los suscriptores de todo el mundo, postulándose como una recomendación imperdible: Hechos polvo.

Desde el 2020 en adelante, dentro del catálogo de Netflix comenzó a notarse un mayor flujo de series y películas de producción estadounidense, con una mezcla de géneros, como drama y comedia. Esta serie se posicionó como una de las mejores historias del género de acción de los últimos años, de la mano de un relato que no te dará respiro, gracias a la intensidad que mantiene desde el primer minuto.

netflix hechos polvo

La serie fue craneada por los mismos creadores de Cobra Kai, un éxito mundial actualmente en el catálogo de series y películas de Netflix, y en este caso, se inspira en una cinta del género de acción estrenada en los 90. Los números a nivel reproducción no condicen en lo absoluto con lo que son las críticas de la oferta estadounidense, las cuales la destrozaron completamente, aunque poco le importó a los suscriptores.

Esta serie cuenta con un formato que es más que exitoso en el catálogo de Netflix, teniendo una historia de apenas 8 capítulos, destacada por su intensidad y por tener en claro, un principio y un final. Si bien en la actualidad se encuentra oculta por otras series y películas más nuevas, sigue sumando reproducciones en la plataforma.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2023, y desde entonces es una de las opciones de acción más vistas en Estados Unidos.

Netflix: de qué trata la serie Hechos polvo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que no para de sumar reproducciones, Hechos Polvo centra su historia en: "Un equipo de élite frustra un ataque mortal en Las Vegas y se va de fiesta. Pero cuando la verdadera amenaza aparece, ¿podrán sobreponerse a la resaca para salvar la ciudad?".

La serie no es apta para los suscriptores de Netflix que son menores de edad, y es que hay hasta escenas muy subidas de tono.

Netflix-Hechos-polvo-2.jpg

Reparto de la serie de Netflix, Hechos polvo

  • Shelley Hennig como Ava Winters
  • Nick Zano como Chad McKnight
  • Terrence Terrell como Trunk
  • Paola Lázaro como Angela Gomez
  • C. Thomas Howell como Hagerty
  • Kimi Rutledge como Maya
  • Alyson Gorske como Lara
  • Eugene Kim como Paul Yung

Dónde puedo ver Hechos polvo en Netflix

  • Latinoamérica: Hechos polvo se puede ver en Netflix y una prueba gratis en Apple TV por siete días (luego 9.95 dólares por mes)
  • España: Hechos polvo se puede ver en Netflix
  • Estados Unidos: Hechos polvo se puede ver en Netflix

