Netflix y una serie dramática francesa que es furor con 7 capítulos

La oferta de Netflix se encuentra basada en una novela juvenil de origen francés, y su adaptación a la pantalla del catálogo de series y películas fue tan buena, que para muchos superó ampliamente a la obra literaria. 7 capítulos le bastaron a esta serie para que dentro de la plataforma se destacara entre los dramas juveniles, llegando a ser de las más vistas en muchos países.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces se ha convertido en una de las opciones fijas para elegir en la plataforma entre los dramas juveniles.

Embed - Las Siete Vidas de Léa | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Netflix: de qué trata la serie Las 7 vidas de Lea

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 7 capítulos y basada en hechos reales, Las 7 vidas de Lea centra su historia en: "Tras hallar los restos de un joven, Léa se despierta siete veces en los años 90, en diferentes cuerpos, para resolver el misterio de su muerte… y evitarla".

La serie se convirtió en un éxito de Netflix con un formato cumplidor: historia intensa y relato corto.

las 7 vidas de lea 4

Netflix: reparto de la serie Las 7 vidas de Lea

Raïka Hazanavicius como Léa

Khalil Ben Gharbia como Ismael

Marguerite Thiam Donnadieu como Karine (joven)

Maïra Schmitt como Romane

Théo Fernandez como Stéphane (joven)

Rebecca Williams como Sandra

Anne Azoulay como Patricia

Alexander Ferrario como Pierre-Yves (joven)

Mélanie Doutey como Karine (adulta)

Dónde ver la serie Las 7 vidas de Lea, según la zona geográfica