Netflix dispone de un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Una serie viene destacándose a nivel mundial con un drama juvenil muy atractivo, y es que con un total de 7 capítulos basados en una novela, promete convertirse en tu próxima historia favorita de la plataforma: Las 7 vidas de Lea.
Netflix y una serie dramática francesa que es furor con 7 capítulos
Esta oferta de Netflix no para de sumar reproducciones con un relato que es una mezcla perfecta de drama y misterio
Las series y películas de producción francesa vienen escalando a paso firme entre las historias más valoradas del catálogo de Netflix, y es que hace más de un año que lo nutre con relatos que se vuelven top. Esta serie no es de las más nuevas en la plataforma, pero sí es una oferta que no tardó ni una semana en llamar la atención de los suscriptores, siendo sensación a nivel mundial.
La serie logra combinar tintes de ciencia ficción y misterio, pero es un drama juvenil con todas sus letras, siendo una de las últimas grandes incorporaciones de Netflix en este género puntual. La oferta destacada lleva a los suscriptores a viajes en el tiempo, e inclusive de cuerpos, todo con una atmósfera ambientada en el 1990, con un despliegue de un elenco muy joven, pero que arrasó con su actuación.
La oferta de Netflix se encuentra basada en una novela juvenil de origen francés, y su adaptación a la pantalla del catálogo de series y películas fue tan buena, que para muchos superó ampliamente a la obra literaria. 7 capítulos le bastaron a esta serie para que dentro de la plataforma se destacara entre los dramas juveniles, llegando a ser de las más vistas en muchos países.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces se ha convertido en una de las opciones fijas para elegir en la plataforma entre los dramas juveniles.
Netflix: de qué trata la serie Las 7 vidas de Lea
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 7 capítulos y basada en hechos reales, Las 7 vidas de Lea centra su historia en: "Tras hallar los restos de un joven, Léa se despierta siete veces en los años 90, en diferentes cuerpos, para resolver el misterio de su muerte… y evitarla".
La serie se convirtió en un éxito de Netflix con un formato cumplidor: historia intensa y relato corto.
Netflix: reparto de la serie Las 7 vidas de Lea
- Raïka Hazanavicius como Léa
- Khalil Ben Gharbia como Ismael
- Marguerite Thiam Donnadieu como Karine (joven)
- Maïra Schmitt como Romane
- Théo Fernandez como Stéphane (joven)
- Rebecca Williams como Sandra
- Anne Azoulay como Patricia
- Alexander Ferrario como Pierre-Yves (joven)
- Mélanie Doutey como Karine (adulta)
Dónde ver la serie Las 7 vidas de Lea, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Las 7 vidas de Lea se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The 7 Lives of Lea se puede ver en Netflix.
- España: Las 7 vidas de Lea se puede ver en Netflix.