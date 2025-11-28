Nace una estrella se convirtió en uno de los títulos más populares dentro del catálogo de series y películas de Netflix, donde no para de sumar visualizaciones. Los usuarios de todo el mundo destacan que se trata de uno de los dramas románticos más emocionantes disponibles en la plataforma.
El drama romántico del momento en Netflix: la historia que está emocionando a millones
Bradley Cooper y Lady Gaga son los protagonistas de uno de los dramas románticos más apasionantes. Acaba de llegar a Netflix y está entre las series y películas más vistas
La película, estrenada originalmente en 2018, volvió a posicionarse entre lo más visto de Netflix y recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada. Esta versión es la tercera adaptación cinematográfica de A Star Is Born, la clásica producción de 1937.
Protagonizada por Bradley Cooper, quien además dirige el film, y por la reconocida artista Lady Gaga, la historia combina romance intenso, drama profundo y escenas que reavivan la fe en el amor verdadero. No es casualidad que haya obtenido múltiples nominaciones a los Premios Oscar, a los Globos de Oro y a otros galardones importantes de la industria.
Disponible en Netflix desde el 7 de noviembre de 2025, Nace una estrella tiene una duración de 2 horas y 15 minutos y continúa liderando el ranking de reproducciones en la plataforma.
Netflix: de qué trata la película Nace una estrella
La sinopsis oficial de la película Nace una estrella versa: “Un músico alcohólico se enamora de una cantante en ascenso en esta intensa y apasionada historia de amor imposible”.
La historia gira en torno a Jackson Maine (Bradley Cooper), un consagrado cantante que tiene sus altibajos y una noche, en un bar, conoce a Ally Campana (Lady Gaga), que busca consagrarse en el mundo del espectáculo. Justamente, la carrera del talentoso Jackson comienza a decaer, pero por suerte se le cruzó en el camino Ally.
Netflix: tráiler de la película Nace una estrella
Reparto de Nace una estrella, película de Netflix
- Lady Gaga (Ally Campana)
- Bradley Cooper (Jackson Maine)
- Sam Elliott (Bobby Maine)
- Andrew Dice Clay (Lorenzo Campana)
- Rafi Gavron (Rez Gavron)
- Anthony Ramos (Ramon)
- Dave Chappelle (Noodles)
Dónde ver la película Nace una estrella, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Nace una estrella se puede ver en Netflix, HBO Max y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película A star in born no está disponible en Netflix.
- España: la película Nace una estrella se puede ver en Netflix.