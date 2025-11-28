El drama romántico del momento en Netflix: la historia que está emocionando a millones

La película, estrenada originalmente en 2018, volvió a posicionarse entre lo más visto de Netflix y recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada. Esta versión es la tercera adaptación cinematográfica de A Star Is Born, la clásica producción de 1937.

Protagonizada por Bradley Cooper, quien además dirige el film, y por la reconocida artista Lady Gaga, la historia combina romance intenso, drama profundo y escenas que reavivan la fe en el amor verdadero. No es casualidad que haya obtenido múltiples nominaciones a los Premios Oscar, a los Globos de Oro y a otros galardones importantes de la industria.