Está en Netflix y ha sido elegida una de las mejores series del siglo 21

vikings, netflix.jpg

De qué trata Vikings, la serie de Netflix

La serie de Netflix cuenta la historia de Ragnar Lothbrok, un vikingo que se ha convertido en leyenda y que es protagonista de numerosas historias nórdicas. En la serie cuentan como fue un precursor de la navegación para su pueblo y cómo promovió la unión de los suyos y la conquista de otros pueblos, como así también las alianzas.

A lo largo de las primeras temporadas de esta serie de Netflix, se encuentra como Ragnar llevó a su pueblo hasta Gran Bretaña y como un esclavo, un sacerdote, cambia gran parte de su vida, aunque también cambia la de este monje. Asimismo, también como el mismo vikingo comprendió que la guerra no era la única forma de que su pueblo ocupe otras tierras.

La serie de Netflix no solamente cuenta la vida de Ragnar y de su esposa Lagertha, sino también la de los hijos del vikingo y la importancia que tuvieron en la historia. Está llena de traiciones, alianzas y guerras. Se encuentra basada en hechos reales, y tomando algunos permisos históricos, hay coincidencias en que la serie es una de las más recomendables para ver.

netflix, series, vikings.jpg

Reparto de Vikings, la serie de Netflix

Travis Fimmel: Ragnar Lothbrok

Katheryn Winnick: Lagertha

Clive Standen: Rollo

Gustaf Skarsgård: Floki

Alexander Ludwig Bjorn: Ironside

Jessalyn Gilsig: Siggy

Trailer de Vikings, la serie de Netflix