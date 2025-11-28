Hay series de Netflix que son reconocidas a nivel mundial y que, para los críticos, se encuentran entre las mejores que se han hecho en toda la historia. Se trata de Vikings.
Está en Netflix y ha sido elegida una de las mejores series del siglo 21
Netflix tiene una de las mejores series de este siglo y se encuentra basada en hechos reales. Todos los detalles
Vikings, es una de las series históricas de mayor renombre de este siglo. Fue hecha por History Channel, aunque fue a través de Netflix que llegó a hacerse famosa en todo el planeta. Tiene seis temporadas, siendo de 9 y 10 capítulos las primeras tres, mientras que las últimas son de 20 cada una.
Esta serie de Netflix se estrenó en el 2013 y logró tener a millones de fanáticos. Su final llegó en el 2020, aunque por su éxito, surgió un spin-off llamado Vikingos: Valhalla, que si bien no tuvo el mismo éxito, logró captar a gran parte de los seguidores de Vikings.
De qué trata Vikings, la serie de Netflix
La serie de Netflix cuenta la historia de Ragnar Lothbrok, un vikingo que se ha convertido en leyenda y que es protagonista de numerosas historias nórdicas. En la serie cuentan como fue un precursor de la navegación para su pueblo y cómo promovió la unión de los suyos y la conquista de otros pueblos, como así también las alianzas.
A lo largo de las primeras temporadas de esta serie de Netflix, se encuentra como Ragnar llevó a su pueblo hasta Gran Bretaña y como un esclavo, un sacerdote, cambia gran parte de su vida, aunque también cambia la de este monje. Asimismo, también como el mismo vikingo comprendió que la guerra no era la única forma de que su pueblo ocupe otras tierras.
La serie de Netflix no solamente cuenta la vida de Ragnar y de su esposa Lagertha, sino también la de los hijos del vikingo y la importancia que tuvieron en la historia. Está llena de traiciones, alianzas y guerras. Se encuentra basada en hechos reales, y tomando algunos permisos históricos, hay coincidencias en que la serie es una de las más recomendables para ver.
Reparto de Vikings, la serie de Netflix
- Travis Fimmel: Ragnar Lothbrok
- Katheryn Winnick: Lagertha
- Clive Standen: Rollo
- Gustaf Skarsgård: Floki
- Alexander Ludwig Bjorn: Ironside
- Jessalyn Gilsig: Siggy
Trailer de Vikings, la serie de Netflix