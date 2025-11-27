La plataforma de series y películas de Netflix promete cerrar el año con broche de oro. Por eso, ha lanzado muchos estrenos que sorprenden a los suscriptores por sus tramas alucinantes y sus elencos de lujo. El 25 de noviembre, el gigante de la N roja lanzó un drama protagonizado por Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo.
La película de Leonardo DiCaprio que desembarcó en Netflix y deslumbra con su misterio irresistible
Protagonizada por Leonardo DiCaprio, está entre las series y películas más destacadas de Netflix en 2025. Acaba de estrenar y es alucinante.
Se trata de la película La isla siniestra, una producción dirigida por Martin Scorsese y basada en la novela homónima de Dennis Lehane. Estrenada en 2010, está cargada de crimen, misterio y suspenso.
La película disponible en Netflix tiene una duración de 2 horas y 18 minutos y ha sido aclamada por la crítica. Según Peter Travers de Rolling Stone, "Scorsese hace magia negra en esta alucinación hipnotizadora. Nadie que viva y respire cine debería siquiera ni soñar con perdérsela”.
Netflix: de qué trata la película La isla siniestra
La sinopsis oficial de La isla siniestra versa: “Mientras investiga la desaparición de una reclusa en un hospital psiquiátrico, un alguacil federal termina envuelto en una red de mentiras y comienza a dudar de sí mismo”.
Verano de 1954. Los agentes judiciales Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) y Chuck Aule (Mark Ruffalo) son destinados a una remota isla del puerto de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina recluida en el hospital psiquiátrico Ashecliffe, un centro penitenciario para criminales perturbados dirigido por el siniestro doctor John Cawley (Ben Kingsley).
Pronto descubrirán que el centro guarda muchos secretos, y que la isla esconde algo más peligroso que los pacientes.
Netflix: tráiler de La isla siniestra
Reparto de La isla siniestra, película de Netflix
- Leonardo DiCaprio (Teddy Daniels)
- Mark Ruffalo (Chuck Aule)
- Ben Kingsley (Dr. Cawley)
- Max von Sydow (Dr. Naehring)
- Michelle Williams (Dolores)
- Emily Mortimer (Rachel 1)
- Patricia Clarkson (Rachel 2)
- Jackie Earle Haley (George Noyce)
- Ted Levine (Warden)
- John Carroll Lynch (Deputy Warden McPherson)
- Elias Koteas (Laeddis)
Dónde ver la película La isla siniestra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La isla siniestra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La isla siniestra (Shutter Island) se puede ver en Kanopy y alquilar en Amazon Video.
- España: la película La isla siniestra se puede ver en Prime Video.