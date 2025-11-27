La película de Leonardo DiCaprio que desembarcó en Netflix y deslumbra con su misterio irresistible

la isla siniestra (1) Leonardo DiCaprio es el protagonista de La isla siniestra, la película que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix: de qué trata la película La isla siniestra

La sinopsis oficial de La isla siniestra versa: “Mientras investiga la desaparición de una reclusa en un hospital psiquiátrico, un alguacil federal termina envuelto en una red de mentiras y comienza a dudar de sí mismo”.

la isla siniestra (2) La isla siniestra es una película dirigida por Martin Scorsese que acaba de llegar a Netflix.

Verano de 1954. Los agentes judiciales Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) y Chuck Aule (Mark Ruffalo) son destinados a una remota isla del puerto de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina recluida en el hospital psiquiátrico Ashecliffe, un centro penitenciario para criminales perturbados dirigido por el siniestro doctor John Cawley (Ben Kingsley).

Pronto descubrirán que el centro guarda muchos secretos, y que la isla esconde algo más peligroso que los pacientes.

Netflix: tráiler de La isla siniestra

Embed - La Isla Siniestra - Trailer Latino

Reparto de La isla siniestra, película de Netflix

Leonardo DiCaprio (Teddy Daniels)

Mark Ruffalo (Chuck Aule)

Ben Kingsley (Dr. Cawley)

Max von Sydow (Dr. Naehring)

Michelle Williams (Dolores)

Emily Mortimer (Rachel 1)

Patricia Clarkson (Rachel 2)

Jackie Earle Haley (George Noyce)

Ted Levine (Warden)

John Carroll Lynch (Deputy Warden McPherson)

Elias Koteas (Laeddis)

Dónde ver la película La isla siniestra, según la zona geográfica