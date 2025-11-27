Netflix es un éxito mundial con el drama turco más impactante

Netflix: de qué trata la película Quiéreme igualmente

La reseña de la película turca Quiéreme igualmente cuenta la historia de un preso que pone rumbo a su ciudad natal, bajo la supervisión de un agente penitenciario, para reconectar con su hija y arreglas las cosas.

Al comienzo de la película vemos a Sedat Yucel que lleva 29 años trabajando como agente penitenciario en la prisión de régimen cerrado de Konya que está siendo interrogado por lo que ocurrió el 25 de abril de 2018, cuando el preso Musa Solak estaba bajo su custodia.

quereme1 Dramática. Así es la historia de la película turca Quiéreme igualmente.

Es un buen modo de comenzar la película porque nos deja con la intriga de saber lo que pasó.

Al preso Musa Solak, que lleva 15 años en prisión, se le concede un permiso de un día para ir a su casa bajo la custodia de un agente de la prisión y le toca a Sedat Yucel que está a punto de jubilarse.

Musa quiere ver a su hija Yonca a la que no ve desde hace 14 años. Se casó con su mujer porque se quedó embarazada, pero él estaba enamorado de Nuriye y ocurrió algo que le llevo a prisión.

Entonces su mujer le dijo a Yonca que su padre estaba muerto y no le permitió a Musa mantener el contacto con su hija.

Netflix: reparto de la película Quiéreme igualmente

Sarp Akkaya

Songul Oden

Ercan Kesal

Tráiler de la película Quiéreme igualmente

Embed - Quiéreme Igualmente (Trailer español)

Dónde ver la película Quiéreme igualmente, según la zona geográfica