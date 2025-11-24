Netflix tiene la exitosa serie turca que en 8 capítulos te atrapa

Allí, es confundido con el hijo difunto del propietario y es entonces cuando adopta esa nueva identidad sin pensar ni un momento en todos los riesgos y complicaciones que derivan de la decisión que acaba de tomar.

Netflix: de qué trata la serie 50 m2

El protagonista de 50 m2 es Golge, un asesino a sueldo que decide romper con sus jefes y buscar una salida de ese mundo violento que lo consume.

Para lograrlo, adopta la identidad de un periodista fallecido y se esconde en una vieja sastrería, donde es confundido por los vecinos como el hijo del antiguo dueño.

Este simple malentendido da pie a una cadena de eventos tan absurdos como conmovedores. Golge, acostumbrado a la violencia y al silencio, descubre el valor de la comunidad, de la ayuda mutua y de la identidad construida desde la verdad.

La trama se ambienta en un pequeño vecindario típico de Estambul, donde los personajes secundarios suman color, drama y humor a la historia.

Desde ancianos entrañables hasta comerciantes desconfiados, todos juegan un papel en el crecimiento personal del protagonista.

Netflix: reparto de la serie 50 m2

Engin Ozturk

Kursat Alniacik

Cengiz Bozkurt

Aybuke Pusat

Tolga Tekin

Ozgur Emre Yildirim

Yigit Kirazci

Trailer de la serie de Netflix 50 m2

Netflix: dónde ver la serie 50 m2, según la zona geográfica