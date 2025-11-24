Netflix tiene la exitosa serie turca que en 8 capítulos te atrapa

Esta serie turca arrasa en Netflix con una historia corta, potente y atrapante que mezcla acción, comedia negra y crítica social. Con apenas ocho episodios, es imperdible, y ha logrado captar a millones de usuarios, se trata de 50 m2.
La serie turca que arrasa en Netflix con una historia corta, potente y atrapante que mezcla acción, comedia negra y crítica social
La serie turca 50 m2 nos presenta a Golge, un joven que tiene un trabajo bastante poco convencional: es sicario. Trabaja para una agencia, pero un día decide hacer algo para lo que no hay marcha atrás: traicionar a sus jefes.
Golge, tras ser perseguido por sus superiores por varios días y con el temor de ser asesinado en cualquier momento, se esconde en una vieja sastrería de la ciudad para así salvar su vida, aunque tenga que permanecer escondido en 50 metros cuadrados.
Allí, es confundido con el hijo difunto del propietario y es entonces cuando adopta esa nueva identidad sin pensar ni un momento en todos los riesgos y complicaciones que derivan de la decisión que acaba de tomar.
Netflix: de qué trata la serie 50 m2
Para lograrlo, adopta la identidad de un periodista fallecido y se esconde en una vieja sastrería, donde es confundido por los vecinos como el hijo del antiguo dueño.
Este simple malentendido da pie a una cadena de eventos tan absurdos como conmovedores. Golge, acostumbrado a la violencia y al silencio, descubre el valor de la comunidad, de la ayuda mutua y de la identidad construida desde la verdad.
La trama se ambienta en un pequeño vecindario típico de Estambul, donde los personajes secundarios suman color, drama y humor a la historia.
Desde ancianos entrañables hasta comerciantes desconfiados, todos juegan un papel en el crecimiento personal del protagonista.
Netflix: reparto de la serie 50 m2
- Engin Ozturk
- Kursat Alniacik
- Cengiz Bozkurt
- Aybuke Pusat
- Tolga Tekin
- Ozgur Emre Yildirim
- Yigit Kirazci
Trailer de la serie de Netflix 50 m2
Netflix: dónde ver la serie 50 m2, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie 50 m2 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie 50 m2 se puede ver en Netflix.
- España: la serie 50 m2 se puede ver en Netflix