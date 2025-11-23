Netflix tiene la película española considerada como la más vista de la historia

sociedad1 Enzo Vogrincic. El actor español es uno de los protagonistas de la gran película La sociedad de la nieve.

La historia de La sociedad de la nieve está centrada en la epopeya de supervivencia de los accidentados en el avión uruguayo que se estrelló en los Andes en 1972. La mayoría jóvenes veinteañeros con toda una vida por delante.

El accidente, relatado en el libro homónimo de Pablo Vierci, sirve de punto de partida para el director de Lo imposible (2012) o Un monstruo viene a verme (2016), que regresó a la gran pantalla con una película rodada en español y con un reparto de actores desconocidos encabezado por Enzo Vogrincic.