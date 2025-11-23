Inicio Series y películas Netflix
Netflix tiene la película española considerada como la más vista de la historia

Pablo González
Enzo Vogrincic. El genial actor español tiene un papel determinante en la cinta La sociedad de la nieve. 

Netflix tiene el mejor catálogo de series y películas, en su interior se encuentra la película española considerada como la más vista de la historia, se trata de La sociedad de la nieve.

Enzo Vogrincic. El actor español es uno de los protagonistas de la gran película La sociedad de la nieve.

La historia de La sociedad de la nieve está centrada en la epopeya de supervivencia de los accidentados en el avión uruguayo que se estrelló en los Andes en 1972. La mayoría jóvenes veinteañeros con toda una vida por delante.

El accidente, relatado en el libro homónimo de Pablo Vierci, sirve de punto de partida para el director de Lo imposible (2012) o Un monstruo viene a verme (2016), que regresó a la gran pantalla con una película rodada en español y con un reparto de actores desconocidos encabezado por Enzo Vogrincic.

Netflix: de qué trata la película La sociedad de la nieve

En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente.

Basada en hechos reales. La sociedad de la nieve es un peliculón y está en Netflix.

Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida. Basada en el libro La sociedad de la nieve, de Pablo Vierci.

Netflix: reparto de la película La sociedad de la nieve

  • Enzo Vogrincic como Numa Turcatti
  • Agustín Pardella como Nando Parrado
  • Matías Recalt como Roberto Canessa
  • Tomás Wolf como Gustavo Zerbino
  • Diego Vegezzi como Marcelo Pérez del Castillo
  • Fernando Contigiani como Arturo Nogueira
  • Esteban Kukuriczka como Fito Strauch Urioste
  • Valentino Alonso como Alfredo Pancho Delgado

Tráiler de la película La sociedad de la nieve

Embed - La sociedad de la nieve | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver La Sociedad de la Nieve, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La sociedad de la nieve se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película La sociedad de la nieve se puede ver en Netflix.
  • España: la película La sociedad de la nieve se puede ver en Netflix

