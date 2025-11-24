El catálogo de series y películas de Netflix ofrece historias para todos los gustos. Una serie logró convertirse en una de las mejores ofertas dramáticas y de suspenso de los últimos 5 años, con un relato que no te darás respiro, que apenas duras 6 capítulos y que ni siquiera llegan a los 30 minutos: Los secretos que ocultamos.
Netflix: arrasó en críticas y tiene 6 capítulos que no superan los 30 minutos
Esta serie se convirtió en un verdadero éxito dentro de Netflix, con una de las mejores historias de suspenso y drama
Estamos al frente de una oferta proveniente de Dinamarca, un país que no suele destacarse en Netflix, pero que con esta producción causó un revuelo mundial. La serie lleva tan solo un par de meses en la plataforma, hice postula como una de las mejores historias y más reproducidas de todo el 2025, con críticas de primerísimo nivel.
Este relato no es apto para menores de edad, y es que a lo largo de la serie hay una gran cantidad de escenas en donde aparece sexo, lenguaje inapropiado y violencia sexual, por lo que Netflix, advierte a los suscriptores que pueden ver este relato. Un detalle que atrajo mucho la atención y la destacó en el catálogo, es que apenas tiene 6 capítulos, pero además, estos no superan la media hora de duración.
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, las grandes repercusiones que ha tenido esta serie gracias a las reproducciones y a la crítica especializada, la posicionan como una de las principales ofertas del género dramático y de suspenso. Corta, atrapante e intensa, son algunas de las calificaciones que le dieron los suscriptores de la plataforma que más destacaron.
Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a mediados del 2025, y desde entonces, es considerada como una de las mejores ofertas del género de suspenso de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Los secretos que ocultamos
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de suspenso que arrasa con solo 6 capítulos, Los secretos que ocultamos centra su historia en: "Cuando la au pair de una vecina desaparece de su lujoso suburbio, Cecilie busca respuestas y descubre secretos que hacen añicos su mundo aparentemente perfecto".
La serie es una de las grandes sorpresas de Netflix en el 2025, y apunta a ser de las más reproducidas de toda la plataforma.
Reparto de Los secretos que ocultamos, serie de Netflix
- Marie Bach Hansen como Cecilia
- Excel Busano como Ángel
- Simón Sears como Mike
- Danica Curcic como Katarina
- Lars Ranthe como Rasmus
Dónde ver la serie Los secretos que ocultamos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los secretos que ocultamos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Secrets We Keep se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los secretos que ocultamos se puede ver en Netflix y Prime Video