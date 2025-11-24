Netflix: arrasó en críticas y tiene 6 capítulos que no superan los 30 minutos

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, las grandes repercusiones que ha tenido esta serie gracias a las reproducciones y a la crítica especializada, la posicionan como una de las principales ofertas del género dramático y de suspenso. Corta, atrapante e intensa, son algunas de las calificaciones que le dieron los suscriptores de la plataforma que más destacaron.

Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a mediados del 2025, y desde entonces, es considerada como una de las mejores ofertas del género de suspenso de la plataforma.

Embed - Los secretos que ocultamos - Serie danesa IMPERDIBLE en Netflix

Netflix: de qué trata la serie Los secretos que ocultamos

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de suspenso que arrasa con solo 6 capítulos, Los secretos que ocultamos centra su historia en: "Cuando la au pair de una vecina desaparece de su lujoso suburbio, Cecilie busca respuestas y descubre secretos que hacen añicos su mundo aparentemente perfecto".

La serie es una de las grandes sorpresas de Netflix en el 2025, y apunta a ser de las más reproducidas de toda la plataforma.

los secretos que ocultamos 2

Reparto de Los secretos que ocultamos, serie de Netflix

Marie Bach Hansen como Cecilia

Excel Busano como Ángel

Simón Sears como Mike

Danica Curcic como Katarina

Lars Ranthe como Rasmus

Dónde ver la serie Los secretos que ocultamos, según la zona geográfica