Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 25 de noviembre

Después de un fin de semana largo en el que no ha existido actividad bancaria por cuatro días, los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 25 de noviembre cuando abran sus puertas y queden habilitadas las operaciones cambiarias para todo el público.
La semana pasada, el dólar cerró a $1.450 en entidades como el Banco Nación. Lo hizo luego de una subida en el último día hábil, lo que ha creado expectativa sobre lo que puede suceder este martes.
En tanto, en las cuevas, se confirmó que el dólar blue se comenzará a vender más barato que el oficial en la mañana de este martes.
El precio del dólar en cada banco este martes 25 de noviembre
Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este martes 25 de noviembre, será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.450
- Banco Nación: $1.450
- Banco ICBC: $1.440
- Banco BBVA: $1.450
- Banco Supervielle: $1.451
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.445
- Banco Patagonia: $1.450
- Banco Hipotecario: $1.440
- Banco Santander: $1.450
- Brubank: $1.445
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.445
- Banco Piano: $1.450
El precio del dólar blue el martes 25 de noviembre
Las cuevas, por su lado, también tienen confirmado el precio que tendrá el dólar blue durante el martes por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.
En ese sentido, las cuevas confirmaron que el dólar blue arrancará a un precio más bajo que el oficial y que, por lo tanto, se venderá a $1.425, esperando el accionar del mercado en los primeros minutos de este martes.
No es casual que el dólar blue arranque a un precio más bajo que el que posee el dólar oficial. De hecho, esa misma tendencia se repitió durante toda la semana pasada.