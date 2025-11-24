Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 25 de noviembre

precio del dolar

El precio del dólar en cada banco este martes 25 de noviembre

Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este martes 25 de noviembre, será el siguiente:

Banco Galicia: $1.450

Banco Nación: $1.450

Banco ICBC: $1.440

Banco BBVA: $1.450

Banco Supervielle: $1.451

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.445

Banco Patagonia: $1.450

Banco Hipotecario: $1.440

Banco Santander: $1.450

Brubank: $1.445

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.445

Banco Piano: $1.450

dolares (2)

El precio del dólar blue el martes 25 de noviembre

Las cuevas, por su lado, también tienen confirmado el precio que tendrá el dólar blue durante el martes por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.

En ese sentido, las cuevas confirmaron que el dólar blue arrancará a un precio más bajo que el oficial y que, por lo tanto, se venderá a $1.425, esperando el accionar del mercado en los primeros minutos de este martes.

No es casual que el dólar blue arranque a un precio más bajo que el que posee el dólar oficial. De hecho, esa misma tendencia se repitió durante toda la semana pasada.