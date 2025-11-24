Netflix, atrapa los suscriptores con series y películas de todos los tipos. Una película estrenada hace más de 15 años, es una de las grandes sorpresas del momento dentro de la plataforma, y es que con su historia de drama, acción y comedia, se puede decir que es una tendencia a nivel mundial, con un relato de apenas poco más de una hora: Viaje al centro de la Tierra.
Está en Netflix, dura más de 2 horas y es de las historias más conmovedoras
La película no es nueva, pero la cantidad de reproducciones obtenídas últimamente en Netflix la convierten en un verdadero furor mundial
Las series y películas de producción estadounidense no tienen ningún tipo de comparación dentro de Netflix, y es que inclusive los relatos que son viejos, son de los más vistos en el catálogo. Esta película ha logrado cautivar a los suscriptores con una historia muy conmovedora y atractiva, recomendada, para ver inclusive toda la familia junta.
Estamos al frente de una película que apenas supera las 1.30 de duración, por lo que estaremos pegados a la pantalla de Netflix durante un buen rato, gracias a su historia basada en una reconocida novela. Brendan Fraser es la cara principal de esta historia que se está arrasando a lo largo de diferentes secciones del catálogo de series y películas, como en aquellas del género de acción o con una historia conmovedora.
La crítica de esta película es más que positivo, un punto que no es menor para los suscritones de Netflix, es que la segunda parte también se encuentra disponible en el catálogo de series y películas. No hay motivos para perderse esta oferta en donde el drama, la acción y la emotividad, te conquistarán desde el minuto uno.
Esta serie fue estrenada a nivel mundial en el 2008, y su llegada del catálogo de Netflix no pasó inadvertida para los suscriptores. Desde entonces, se trata de una de las historias conmovedoras más reproducidas de la plataforma en la actualidad.
Netflix: de qué trata la película Viaje al centro de la Tierra
De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película que arrasa en visitas, Viaje al centro de la Tierra centra su historia en: "Mientras buscan a su hermano perdido, un profesor de Geología, su sobrino y su guía quedan atrapados en un extraño mundo muy por debajo de la superficie terrestre".
La película ni siquiera dura 2 horas, lo cual, sumado a su historia basada en una reconocida novela, es una de las mejores opciones para disfrutar en Netflix.
Netflix: reparto de la película Viaje al centro de la Tierra
- Brendan Fraser como Trevor "Trev" Anderson.
- Josh Hutcherson como Sean Anderson.
- Seth Meyers como el profesor Alan Kitzens.
- Anita Briem como Hannah Ásgeirsdóttir
- Jean-Michel Paré como Maxwell 'Max' Anderson.
- Jane Wheeler como Elizabeth Anderson.
- Giancarlo Caltabiano como Leonard.
- Garth Gilker como Sigurbjörn Ásgeirsson.
Dónde ver Viaje al centro de la Tierra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Viaje al centro de la Tierra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Journey to the center of the Earth se puede ver en HBO Max y Apple TV.
- España: Viaje al centro de la Tierra se puede ver en Netflix.