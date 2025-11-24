Está en Netflix, dura más de 2 horas y es de las historias más conmovedoras

La crítica de esta película es más que positivo, un punto que no es menor para los suscritones de Netflix, es que la segunda parte también se encuentra disponible en el catálogo de series y películas. No hay motivos para perderse esta oferta en donde el drama, la acción y la emotividad, te conquistarán desde el minuto uno.

Esta serie fue estrenada a nivel mundial en el 2008, y su llegada del catálogo de Netflix no pasó inadvertida para los suscriptores. Desde entonces, se trata de una de las historias conmovedoras más reproducidas de la plataforma en la actualidad.

Netflix: de qué trata la película Viaje al centro de la Tierra

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película que arrasa en visitas, Viaje al centro de la Tierra centra su historia en: "Mientras buscan a su hermano perdido, un profesor de Geología, su sobrino y su guía quedan atrapados en un extraño mundo muy por debajo de la superficie terrestre".

La película ni siquiera dura 2 horas, lo cual, sumado a su historia basada en una reconocida novela, es una de las mejores opciones para disfrutar en Netflix.

Netflix: reparto de la película Viaje al centro de la Tierra

Brendan Fraser como Trevor "Trev" Anderson.

Josh Hutcherson como Sean Anderson.

Seth Meyers como el profesor Alan Kitzens.

Anita Briem como Hannah Ásgeirsdóttir

Jean-Michel Paré como Maxwell 'Max' Anderson.

Jane Wheeler como Elizabeth Anderson.

Giancarlo Caltabiano como Leonard.

Garth Gilker como Sigurbjörn Ásgeirsson.

Dónde ver Viaje al centro de la Tierra, según la zona geográfica