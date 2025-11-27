Netflix y la serie brasilera que arrasa con 17 capítulos

No es una serie más de Netflix, sino que se trata de una oferta cruda y fuerte, basada en hechos reales, que recorre temas como lo es, la infidelidad y la violencia de género. Le tomó tan solo un par de días en convertirse en una de las historias más elegidas del catálogo de series y películas, especialmente en los países hispanohablantes.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces, es una de las historias brasileras más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Mentiras desesperadas

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie brasileña basada en hechos reales, Mentiras desesperadas centra su historia en: "Una mujer queda embarazada de gemelos de padres distintos. Ahora, debe luchar por mantener a su familia unida…, y sus secretos, ocultos".

La serie toca una gran cantidad de temáticas complejas y crudas, convirtiéndola así en un drama muy atractivo dentro de Netflix.

Reparto de Mentiras desesperadas, serie de Netflix

Juliana Paes como Liana

Vladimir Brichta como Tomás

Felipe Abib como Oscar

Antonio Carrara como Oscar joven

Paloma Duarte como Silvia

Dónde ver la serie Mentiras desesperadas, según la zona geográfica