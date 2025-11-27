Netflix ofrece un catálogo de series y películas con historias para todos los gustos. Una serie ha logrado convertirse en una de las historias latinoamericanas más reproducidas y con mejor valoración de los últimos 24 meses, y lo ha hecho de la mano de un drama irresistible que se compone de apenas 17 capítulos en total: Mentiras desesperadas.
Netflix y la serie brasilera que arrasa con 17 capítulos
Esta serie es una de las ofertas más vistas del catálogo de series y películas de Netflix desde su llegada en el 2024
Las producciones brasileras son de las historias latinoamericanas que más suelen obtener reproducciones en el catálogo de Netflix, con series y películas que se destacan especialmente entre las ofertas del género dramático. Esta serie demuestra la perfección porque en el mercado latinoamericano de la plataforma, los brasileros compite en cabeza con las historias argentinas para ver cuál es la líder entre los suscriptores.
A lo largo de estos 17 capítulos distribuidos en tan solo una temporada, la serie logra sumergirte en una de las producciones latinoamericanas de más alta calidad, con un relato atrapante desde el primer minuto. Desde su llegada al catálogo de Netflix, hace ya más de un año, en lo que respecta a producciones americanas, se ha convertido en uno de los dramas más reproducidos por los suscriptores.
No es una serie más de Netflix, sino que se trata de una oferta cruda y fuerte, basada en hechos reales, que recorre temas como lo es, la infidelidad y la violencia de género. Le tomó tan solo un par de días en convertirse en una de las historias más elegidas del catálogo de series y películas, especialmente en los países hispanohablantes.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces, es una de las historias brasileras más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Mentiras desesperadas
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie brasileña basada en hechos reales, Mentiras desesperadas centra su historia en: "Una mujer queda embarazada de gemelos de padres distintos. Ahora, debe luchar por mantener a su familia unida…, y sus secretos, ocultos".
La serie toca una gran cantidad de temáticas complejas y crudas, convirtiéndola así en un drama muy atractivo dentro de Netflix.
Reparto de Mentiras desesperadas, serie de Netflix
- Juliana Paes como Liana
- Vladimir Brichta como Tomás
- Felipe Abib como Oscar
- Antonio Carrara como Oscar joven
- Paloma Duarte como Silvia
Dónde ver la serie Mentiras desesperadas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mentiras desesperadas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Desperate Lies se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mentiras desesperadas se puede ver en Netflix.