Netflix tiene la multipremiada película española basada en hechos reales que fue nominada al Oscar

Netflix tiene dentro de su gran catálogo la película española multipremiada basada en crudos e históricos hechos reales. La cinta fue nominada para los Premios Oscar, se trata de La trinchera infinita.
Higinio (Antonio de la Torre) y Rosa (Belén Cuesta) llevan pocos meses casados cuando estalla la guerra civil. Es el año 1936 y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada.
Aunque intentará huir, el miedo a ser detenido y a las posibles represalias, además del amor que siente por su mujer a la que no puede abandonar, les condenará a ambos a un encierro que se prolongará durante más de 30 años.
Netflix: de qué trata la película La trinchera infinita
Un pueblecito andaluz, verano de 1936. En España ha estallado la guerra civil. La zona se ha levantado en armas en contra del gobierno del Frente Popular. Higinio y Rosa llevan pocos meses casados y están en una situación muy comprometida, pues él, de ideología izquierdista, está acusado de actividades violentas y hay vecinos dispuestos a reclamar justicia.
Netflix: reparto de la película La trinchera infinita
- Antonio de la Torre
- Belén Cuesta
- Vicente Vergara
- José Manuel Poga
- Emilio Palacios
Tráiler de la película La trinchera infinita
Dónde ver la película La trinchera infinita, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La trinchera infinita se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La trinchera infinita se puede ver en Netflix.
- España: la película La trinchera infinita se puede ver en Netflix.