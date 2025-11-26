Netflix tiene la multipremiada película española basada en hechos reales que fue nominada al Oscar

Netflix: de qué trata la película La trinchera infinita

Un pueblecito andaluz, verano de 1936. En España ha estallado la guerra civil. La zona se ha levantado en armas en contra del gobierno del Frente Popular. Higinio y Rosa llevan pocos meses casados y están en una situación muy comprometida, pues él, de ideología izquierdista, está acusado de actividades violentas y hay vecinos dispuestos a reclamar justicia.

trinchera1 Antonio de la Torre y Belén Cuesta. Los dos protagonistas de la estupenda cinta La trinchera infinita.

Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la guerra civil, y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada. Con ayuda de su mujer, decidirá utilizar un agujero cavado en su propia casa como escondite provisional.

El miedo a las posibles represalias, así como el amor que sienten el uno por el otro, les condenará a un encierro que se prolongará durante más de 30 años.

Netflix: reparto de la película La trinchera infinita

Antonio de la Torre

Belén Cuesta

Vicente Vergara

José Manuel Poga

Emilio Palacios

Tráiler de la película La trinchera infinita

