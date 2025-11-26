Netflix: tiene 12 capítulos, es subida de tono y estrenará otra temporada más caliente

netflix-medusa4.jpg Sebastián Martínez y Juana Acosta son los protagonistas de la serie Medusa que está en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Medusa

La serie Medusa centra su trama en lo que le sucede a la empresaria Bárbara Hidalgo (Juana Acosta), quien sufre un accidente en alta mar y es dada por muerta, justo en el momento en que estaba por pasar a ser CEO de un negocio familiar llamado Medusa.

La sinopsis oficial de Netflix sentencia: “Alguien quiere deshacerse de Bárbara Hidalgo, CEO de Medusa. ¿Podrá hallar al culpable en medio de una despiadada lucha familiar por la sucesión de su imperio empresarial?”.

netflix-medusa3.jpg La serie Medusa estrenará otra temporada en Netflix.

Luego de una ardua investigación, se llegó a la conclusión de que Bárbara Hidalgo desapareció en las profundidades del océano. Sin embargo, cuando vuelve, comenzará a investigar y desentrañar la conspiración que atentó contra ella, en un fallido intento de homicidio.

Junto a Danger Carmelo (Manolo Cardona), buscará encontrar la verdad y los responsables del episodio.

Netflix: tráiler de la serie Medusa

Reparto de Medusa, serie de Netflix

Juana Acosta (Bárbara Hidalgo)

Manolo Cardona (Danger Carmelo)

Sebastián Martínez (Esteban)

Carlos Torres (Cristian)

Mabel Moreno (Úrsula)

Adriana Arango

Laura Archbold

Jacqueline Arenal

