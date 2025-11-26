La plataforma de Netflix captó la atención de los fanáticos de las series y películas con el estreno, a comienzos de este año, de una producción colombiana que rápidamente escaló entre las más vistas gracias a su mezcla de drama, suspenso y escenas subidas de tono. La noticia que todos estaban esperando: estrenará otra temporada.
Netflix: tiene 12 capítulos, es subida de tono y estrenará otra temporada más caliente
Está entre las series y películas más destacadas de 2025. Es un drama colombiano de Netflix que tendrá otra temporada subida de tono
Hablamos de Medusa, la miniserie dirigida por Said Chamie y protagonizada por un elenco de primera línea encabezado por Sebastián Martínez, junto a Juana Acosta y Manolo Cardona. La trama sigue la historia de una mujer que, tras sufrir un grave accidente, debe reconstruir su vida mientras enfrenta tensiones, secretos y un clima cargado de misterio.
El éxito fue tal que Netflix anunció una nueva temporada, aunque por el momento no confirmó fecha de estreno. Mientras tanto, la primera parte de Medusa continúa sumando audiencia: está disponible en la plataforma y cuenta con 12 episodios de unos 40 minutos cada uno, perfecta para ver en modo maratón.
Netflix: de qué trata la serie Medusa
La serie Medusa centra su trama en lo que le sucede a la empresaria Bárbara Hidalgo (Juana Acosta), quien sufre un accidente en alta mar y es dada por muerta, justo en el momento en que estaba por pasar a ser CEO de un negocio familiar llamado Medusa.
La sinopsis oficial de Netflix sentencia: “Alguien quiere deshacerse de Bárbara Hidalgo, CEO de Medusa. ¿Podrá hallar al culpable en medio de una despiadada lucha familiar por la sucesión de su imperio empresarial?”.
Luego de una ardua investigación, se llegó a la conclusión de que Bárbara Hidalgo desapareció en las profundidades del océano. Sin embargo, cuando vuelve, comenzará a investigar y desentrañar la conspiración que atentó contra ella, en un fallido intento de homicidio.
Junto a Danger Carmelo (Manolo Cardona), buscará encontrar la verdad y los responsables del episodio.
Netflix: tráiler de la serie Medusa
Reparto de Medusa, serie de Netflix
- Juana Acosta (Bárbara Hidalgo)
- Manolo Cardona (Danger Carmelo)
- Sebastián Martínez (Esteban)
- Carlos Torres (Cristian)
- Mabel Moreno (Úrsula)
- Adriana Arango
- Laura Archbold
- Jacqueline Arenal
Dónde ver la serie Medusa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Medusa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Medusa se puede ver en Netflix.
- España: la serie Medusa se puede ver en Netflix.