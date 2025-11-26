Bridgerton: Netflix confirmó a los protagonistas de la quinta temporada

Eloise Bridgerton Eloise Bridgerton, personaje protagonista de la quinta temporada de "Bridgerton".

Con el paso del tiempo, Sir. Phillip entaba una amistad por correspondencia con Eloise Bridgerton, con quien eventualmente se casa.

Sir. Phillip es un botánico y baron que heredó su título después de que su hermano, George, muriera en la guerra. En la serie, su hermano era pareja de Marina Thompson, y el padre de sus hijos. Sin embargo, en los libros, Phillip es el padre biológico de los hijos que tiene con Marina.

La vida de Sir. Phillip está marcada por una infancia abusiva, la responsabilidad de cuidar y hacerse cargo de sus hijos y la búsqueda de una conexión emocional con Eloise.

Se espera que la quinta temporada de "Bridgerton" comience con su producción en marzo del 2026, luego de que la cuarta temporada haya estrenado.

Sin embargo, se desconoce cuándo se estrenará la quinta temporada, y los fanáticos de esta serie ya han manifestado su descontento, sobre todo porque pasa más de un año entre temporada y temporada.

Jess Brownell, showrunner de la serie explicó que el rodaje de cada temporada dura ocho meses, y después tienen que editarla y doblarla en todos los idiomas. "Y la escritura también requiere mucho tiempo, así que estamos en un ritmo de dos años; estamos intentando acelerarlo, pero será más o menos en esa franja de tiempo", explicó Brownell.