Mientras los fanáticos de "Bridgerton" esperan el estreno de la cuarta temporada de esta serie, la cual tendrá como protagonistas a Benedict y Sophie Baek, Netflix ya confirmó cuál será la historia de amor de la quinta temporada.
Bridgerton: Netflix confirmó a los protagonistas de la quinta temporada
Los productores de Bridgerton confirmaron a los protagonistas de la quinta temporada, pero aún falta mucho para su estreno
Cada temporada de "Bridgerton" se basa en un libro de la autora Julia Quinn, y desde 2020 que esta producción se ha vuelto una de las más vistas de Netflix.
¿Quienes protagonizarán la quinta temporada de "Bridgerton"?
La quinta entrega de esta serie tendrá como protagonistas a Eloise Bridgerton y a Sir. Phillip Crane. Es importante recordar que el personaje de Crane está casado con Marina Thompson (quien apareció en la primera y segunda temporada).
Con el paso del tiempo, Sir. Phillip entaba una amistad por correspondencia con Eloise Bridgerton, con quien eventualmente se casa.
Sir. Phillip es un botánico y baron que heredó su título después de que su hermano, George, muriera en la guerra. En la serie, su hermano era pareja de Marina Thompson, y el padre de sus hijos. Sin embargo, en los libros, Phillip es el padre biológico de los hijos que tiene con Marina.
La vida de Sir. Phillip está marcada por una infancia abusiva, la responsabilidad de cuidar y hacerse cargo de sus hijos y la búsqueda de una conexión emocional con Eloise.
Se espera que la quinta temporada de "Bridgerton" comience con su producción en marzo del 2026, luego de que la cuarta temporada haya estrenado.
Sin embargo, se desconoce cuándo se estrenará la quinta temporada, y los fanáticos de esta serie ya han manifestado su descontento, sobre todo porque pasa más de un año entre temporada y temporada.
Jess Brownell, showrunner de la serie explicó que el rodaje de cada temporada dura ocho meses, y después tienen que editarla y doblarla en todos los idiomas. "Y la escritura también requiere mucho tiempo, así que estamos en un ritmo de dos años; estamos intentando acelerarlo, pero será más o menos en esa franja de tiempo", explicó Brownell.