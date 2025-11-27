Está en Netflix, tiene 6 capítulos y llegó a ser la serie italiana más vista del mundo

Esta serie ha llegado a ser comparada, o más bien puesta a la par, con la película El Graduado, gracias al drama de su relato, el cual llegó a ser el más visto de Netflix en muchos países, y destronando a éxitos como Envidiosa en Argentina. Este tipo de relatos, marcados por los dramas psicológicos con fuerte carga sexual y conflictos morales, suelen ser muy buscados por los suscriptores de la plataforma.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, y desde entonces es una de las historias italianas más exitosas de toda la plataforma.

Embed - ENGAÑO Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

Netflix: de qué trata la serie Engaños

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 6 capítulos, Engaños centra su historia en: "Cuando cumple 60 años, una mujer adinerada se enamora sin imaginarlo de un hombre atractivo mucho más joven. Pero su familia duda de sus verdaderas intenciones".

Además de ser corta, esta serie es considerada una joya por su crítica de los usuarios de Netflix.

engaño 3

Netflix: reparto de la serie Engaños

Monica Guerritore como Gabriella

Giacomo Gianniotti como Elia

Emanuel Caserio como Stefano

Dharma Mangia Woods como la hija de Gabriella

Francesco Del Gaudio como Nico Vasari

Denise Capezza como Marina Serra

Fabrizia Sacchi como Delia

Sandra Ceccarelli como Elia

Geppy Gleijeses como Mario Vasari

Dónde ver la serie Engaños, según la zona geográfica