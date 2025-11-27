Una serie de Netflix no para de crecer dentro de la plataforma con una historia que no es nueva, pero que ha cautivado a los suscriptores de una forma única, gracias a su relato dramático basado en una famosa película. Su éxito en el catálogo de series y películas fue tan grande que llegó a ser la más vista del momento, superando a ofertas furores como Envidiosa: Engaños.
Está en Netflix, tiene 6 capítulos y llegó a ser la serie italiana más vista del mundo
La serie europea arrasó a nivel mundial al momento de su estreno en Netflix, y lo hizo de una forma muy sobria: gran relato, intenso y corto
Las series y películas de producción italiana llevan tiempo nutriendo en mayor cantidad el catálogo de Netflix, sumando historias que cada vez pisan más fuerte dentro de la plataforma, especialmente del género dramático. Esta serie es considerada como una verdadera obra de arte, consiguiendo en muy pocos capítulos transformarse en una versión nueva de una de las ofertas más icónicas del cine.
La trama de esta serie ronda entre el romance entre una mujer mayor y un hombre mucho más joven, conquistando a los suscriptores de la plataforma con una historia dramática muy innovadora en Netflix. Con un relato que se compone apenas de 6 capítulos, se destacó en el catálogo de series y películas de la mano de 3 detalles irrefutables: gran relato, intenso y corto.
Esta serie ha llegado a ser comparada, o más bien puesta a la par, con la película El Graduado, gracias al drama de su relato, el cual llegó a ser el más visto de Netflix en muchos países, y destronando a éxitos como Envidiosa en Argentina. Este tipo de relatos, marcados por los dramas psicológicos con fuerte carga sexual y conflictos morales, suelen ser muy buscados por los suscriptores de la plataforma.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, y desde entonces es una de las historias italianas más exitosas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Engaños
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 6 capítulos, Engaños centra su historia en: "Cuando cumple 60 años, una mujer adinerada se enamora sin imaginarlo de un hombre atractivo mucho más joven. Pero su familia duda de sus verdaderas intenciones".
Además de ser corta, esta serie es considerada una joya por su crítica de los usuarios de Netflix.
Netflix: reparto de la serie Engaños
- Monica Guerritore como Gabriella
- Giacomo Gianniotti como Elia
- Emanuel Caserio como Stefano
- Dharma Mangia Woods como la hija de Gabriella
- Francesco Del Gaudio como Nico Vasari
- Denise Capezza como Marina Serra
- Fabrizia Sacchi como Delia
- Sandra Ceccarelli como Elia
- Geppy Gleijeses como Mario Vasari
Dónde ver la serie Engaños, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Engaños se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Engaños se puede ver en Netflix.
- España: la serie Engaños se puede ver en Netflix.