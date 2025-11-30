Boca y Argentinos Juniors, a todo o nada por los cuartos de final del Torneo Clausura

boca lista

Esto le permitió al equipo "Xeneize" terminar en la primera posición de la Zona A con 29 puntos y así clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que finalizó segundo en la tabla anual solo por debajo de Rosario Central.

En los octavos de final de los playoffs, Boca eliminó a Talleres de Córdoba gracias al triunfo por 2-0 en “La Bombonera”.

Argentinos Juniors, un rival de riesgo

Pero en esta ocasión no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado de la cancha estará Argentinos Juniors, uno de los equipos más regulares del 2025 en el fútbol argentino.

argentinos lista

Los dirigidos por Nicolás Diez finalizaron quintos en la Zona A con 25 puntos, al tiempo que en los playoffs comenzaron con un muy buen triunfo 2-0 frente a Vélez gracias al doblete de Hernán López Muñoz, una de sus mayores figuras.

Ambos equipos, Boca por su gran presente y Argentinos Juniors por su regularidad a lo largo del año, son dos de los grandes candidatos a quedarse con el título en este Torneo Clausura.

El ganador de este cruce se enfrentará con Racing o Tigre, que se medirán el lunes en el “Cilindro de Avellaneda”.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz . DT: Nicolás Diez.