Los Pumas 7s se despidieron con dos derrotas del Seven de Dubai

Los Pumas 7s cayeron ante España y Gran Bretaña para terminar en el octavo puesto del Seven de Dubai, primera etapa de la temporada de SVNS 2025/26.
Con un plantel renovado que incluyó a cinco debutantes absolutos en el Circuito Mundial, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora tuvo una campaña irregular que buscará mejorar el próximo fin de semana en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde se disputará la segunda etapa de la temporada.
Sin chances de pelear por el título, Los Pumas 7s iniciaron la jornada perdiendo ante España 31 a 28 después de haberse ido al descanso con una ventaja de 28 a 7 gracias a los tries de Marcos Moneta (2), Luciano González y Santiago Mare, mientras que hubo conversiones de González (3) y Moneta.
En este partido los titulares fueron Santino Zangara, Santiago Álvarez, Matteo Graziano, Eliseo Morales, Mare (c), González y Moneta. Luego ingresaron Santiago Vera Feld, Martiniano Arrieta, Sebastián Dubuc, Juan Patricio Batac y Valentín Maldonado.
El resultado mandó al seleccionado nacional a definir el séptimo puesto frente a Gran Bretaña y pese a que levantaron una desventaja parcial de 12 a 0 para ponerse 19 a 12, terminaron perdiendo sobre el final por 24 a 19.
En este encuentro Maldonado fue titular en lugar de Zangara y los tries argentinos fueron marcados por González, Moneta y el tucumano Arrieta.
La final del Seven de Dubai la jugarán más tarde Nueva Zelanda y Australia.
El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
Luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.
Temporada regular
SVNS World Championship