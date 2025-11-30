Los Pumas 7s se despidieron con dos derrotas del Seven de Dubai

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1995036644173390086&partner=&hide_thread=false ¡OTRA VEZ EL RAYO!



Marcos Moneta volvió a hacer uso de su gran velocidad para apoyar su doblete frente a España.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#DisneyPlus pic.twitter.com/q2WOCWiQq0 — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 30, 2025

En este partido los titulares fueron Santino Zangara, Santiago Álvarez, Matteo Graziano, Eliseo Morales, Mare (c), González y Moneta. Luego ingresaron Santiago Vera Feld, Martiniano Arrieta, Sebastián Dubuc, Juan Patricio Batac y Valentín Maldonado.

Pumas 7s

El resultado mandó al seleccionado nacional a definir el séptimo puesto frente a Gran Bretaña y pese a que levantaron una desventaja parcial de 12 a 0 para ponerse 19 a 12, terminaron perdiendo sobre el final por 24 a 19.

En este encuentro Maldonado fue titular en lugar de Zangara y los tries argentinos fueron marcados por González, Moneta y el tucumano Arrieta.

¡TRY CON ACENTO TUCUMANO!



Martiniano Arrieta se filtró y apoyó para que Los Pumas 7s pasen a ganar frente a Gran Bretaña.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. #DisneyPlus pic.twitter.com/DcH1t5Uep3 — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 30, 2025

La final del Seven de Dubai la jugarán más tarde Nueva Zelanda y Australia.

El nuevo SVNS 2025/2026

El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.

Temporada regular

29 y 30 de noviembre: Dubai

6 y 7 de diciembre: Ciudad del Cabo

31 de enero y 1 de febrero: Perth

7 y 8 de febrero: Australia (ciudad a definir)

7 y 8 de marzo: Vancouver

14 y 15 de abril: Estados Unidos (Nueva York)

SVNS World Championship