3 plantas que son aptas para departamentos: requieren poca luz y son resistentes

Vivir en un departamento o una casa sin jardín no significa renunciar a las plantas. Esto se debe a que existen múltiples especies que se pueden cultivar en interiores, requieren pocos cuidados y se adaptan a las temperaturas interiores.
Una recomendación para tener en cuenta cuando elijas un sitio adecuado para tus plantas es optar por ambientes que estén cerca de una ventana o una puerta. Asegúrate de saber qué rincones de la casa reciben la luz del sol y cuáles no, para elegir el mejor sitio.
Otra cosa para considerar es que una planta tiene mayor posibilidad de sobrevivir si se riega poco, en lugar de en exceso. La gran mayoría de especies de interior necesitan un riego cada 7-10 días durante los meses más cálidos y cada 14 días en las estaciones más frías. Sin embargo, cada una de ellas puede variar en función del tipo de planta, el tipo de maceta, el sustrato, etc.
Tres plantas aptas para departamentos
Calathea o calatea es una de las plantas de interior por excelencia. Su principal atractivo son sus hojas, con patrones y colores variados como el verde oscuro, blanco, rosa, morado y gris.
Otra particularidad es que cuenta con hojas sensibles a la luz que se pliegan por la noche y en la mañana vuelven a abrirse. Tiene pequeñas flores que hacen a la planta aun más llamativa.
La begonia (Begonia semperflorens) es una planta de interior que tiene flores muy bonitas. La ubicación perfecta es frente a una ventana, donde le llegue luz filtrada. Riega cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto. No dejes que la tierra se seque por completo ni que se encharque, ya que sus raíces son muy propensas a pudrirse.
La Dieffenbachia o diefembaquia es una especie perfecta para interiores, ya que puede adaptarse perfectamente a las habitaciones oscuras y con poca luz. Esto se debe a que en su hábitat natural crece al pie de los árboles en zonas selváticas. Es perfecta para personas ocupadas o principiantes que no tengan mucha experiencia con las plantas.