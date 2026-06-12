3 plantas que son aptas para departamentos: requieren poca luz y son resistentes

Tres plantas aptas para departamentos

Calathea o calatea es una de las plantas de interior por excelencia. Su principal atractivo son sus hojas, con patrones y colores variados como el verde oscuro, blanco, rosa, morado y gris.

calethea Existen muchas variedades de calatea, cada una con características únicas. La Calathea roseopicta es la más vistosa. Imagen: Pexels.

Otra particularidad es que cuenta con hojas sensibles a la luz que se pliegan por la noche y en la mañana vuelven a abrirse. Tiene pequeñas flores que hacen a la planta aun más llamativa.

La begonia (Begonia semperflorens) es una planta de interior que tiene flores muy bonitas. La ubicación perfecta es frente a una ventana, donde le llegue luz filtrada. Riega cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto. No dejes que la tierra se seque por completo ni que se encharque, ya que sus raíces son muy propensas a pudrirse.

Dieffenbachia La planta Dieffenbachia necesita un riego regular, aunque debes esperar a que la tierra se haya secado ligeramente antes de volver a regar.

La Dieffenbachia o diefembaquia es una especie perfecta para interiores, ya que puede adaptarse perfectamente a las habitaciones oscuras y con poca luz. Esto se debe a que en su hábitat natural crece al pie de los árboles en zonas selváticas. Es perfecta para personas ocupadas o principiantes que no tengan mucha experiencia con las plantas.