El drama espacial de Netflix que deja a todos en shock por su giro final inesperado

Se trata de una epopeya apocalíptica centrada en un científico solitario en el Ártico que lucha por comunicarse con tripulaciones espaciales para advertirles sobre una inminente catástrofe global. La historia cobra vida en Cielo de medianoche, la película dirigida y protagonizada por George Clooney, junto a interpretaciones de Felicity Jones y David Oyelowo.

Desde su llegada a Netflix, Cielo de medianoche se convirtió en una de las producciones más destacadas del género dentro de la plataforma. La crítica la elogió por su estilo visual, su narrativa conmovedora y las actuaciones de su elenco, además de haber sido nominada a los Premios Oscar.