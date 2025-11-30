La plataforma de Netflix sigue destacándose por su catálogo repleto de series y películas reconocidas a nivel internacional. Entre sus producciones más comentadas, hay una propuesta que combina drama, aventura y ciencia ficción con un enfoque visual impactante.
El drama espacial de Netflix que deja a todos en shock por su giro final inesperado
Está entre las mejores series y películas de ciencia ficción de Netflix y es un drama apocalíptico que fue nominado a los Premios Oscar
Se trata de una epopeya apocalíptica centrada en un científico solitario en el Ártico que lucha por comunicarse con tripulaciones espaciales para advertirles sobre una inminente catástrofe global. La historia cobra vida en Cielo de medianoche, la película dirigida y protagonizada por George Clooney, junto a interpretaciones de Felicity Jones y David Oyelowo.
Desde su llegada a Netflix, Cielo de medianoche se convirtió en una de las producciones más destacadas del género dentro de la plataforma. La crítica la elogió por su estilo visual, su narrativa conmovedora y las actuaciones de su elenco, además de haber sido nominada a los Premios Oscar.
Netflix: de qué trata la película Cielo de medianoche
La trama de la película Cielo de medianoche comienza tras una catástrofe mundial, cuando un científico atrapado en el Ártico intenta contactar con una tripulación de astronautas para advertirles que no vuelvan a la Tierra.
En un planeta Tierra futuro y condenado por el cambio climático, toda la población es evacuada y queda como único superviviente Augustine (George Clooney), un científico gravemente enfermo, que se queda en el Ártico intentando contactar con misiones espaciales para advertirles de la situación.
Augustine quiere impedir que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a su hogar, donde se ha producido una misteriosa catástrofe global.
Netflix: tráiler de la película Cielo de medianoche
Reparto de la película Cielo de medianoche de Netflix
- George Clooney
- Felicity Jones
- David Oyelowo
- Kyle Chandler
- Demián Bichir
- Tiffany Boone
- Caoilinn Springall
- Sophie Rundle
- Ethan Peck
Dónde ver la película Cielo de medianoche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cielo de medianoche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The Midnight Sky se puede ver en Netflix.
- España: la película Cielo de medianoche se puede ver en Netflix.