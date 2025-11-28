El drama de época más sensual de Netflix: un romance lleno de deseo y un juego de seducción irresistible

Dirigida por Bille August y escrita por Anders August, la película se inspira en la novela “Ehrengard”, publicada en 1963 por Isak Dinesen, autora reconocida por su sofisticación narrativa. El film de Netflix logra trasladar ese espíritu literario a la pantalla, con una trama que juega con los códigos de la seducción, el humor y la intriga cortesana.

Con una duración de 1 hora y 34 minutos, Ehrengard: El arte de la seducción se convierte en una propuesta ideal para quienes disfrutan de series y películas ambientadas en épocas pasadas, con vestuarios deslumbrantes, diálogos ingeniosos y un estilo íntimo que mezcla romance, ironía y sutileza emocional. Disponible en Netflix, es una opción perfecta para quienes buscan un drama de época.