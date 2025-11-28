Ehrengard: El arte de la seducción es una de las joyas más elegantes que hoy se destacan dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Esta producción danesa de 2023 combina con maestría el encanto del drama de época con el tono ligero y atractivo de una comedia romántica, ofreciendo una historia sensual, divertida y visualmente exquisita.
El drama de época más sensual de Netflix: un romance lleno de deseo y un juego de seducción irresistible
Dirigida por Bille August y escrita por Anders August, la película se inspira en la novela “Ehrengard”, publicada en 1963 por Isak Dinesen, autora reconocida por su sofisticación narrativa. El film de Netflix logra trasladar ese espíritu literario a la pantalla, con una trama que juega con los códigos de la seducción, el humor y la intriga cortesana.
Con una duración de 1 hora y 34 minutos, Ehrengard: El arte de la seducción se convierte en una propuesta ideal para quienes disfrutan de series y películas ambientadas en épocas pasadas, con vestuarios deslumbrantes, diálogos ingeniosos y un estilo íntimo que mezcla romance, ironía y sutileza emocional. Disponible en Netflix, es una opción perfecta para quienes buscan un drama de época.
Netflix: de qué trata la película Ehrengard: El arte de la seducción
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Ehrengard: El arte de la seducción versa: “Un pomposo experto en el amor pone sus ojos en la hija de una familia de militares y acepta una apuesta de la gran duquesa para ver si logra seducirla”.
La película de Netflix centra su trama en el señor Cazotte, quien está encargado de enseñarle a un tímido príncipe el arte de la seducción, pero termina inmerso en el medio de un escándalo mayúsculo en la corte real, además de sorprender con un inesperado romance.
Netflix: tráiler de Ehrengard: El arte de la seducción
Reparto de Ehrengard: El arte de la seducción, película de Netflix
- Alice Bier Zandén (Ehrengard)
- Mikkel Folsgaard (Sr. Cazotte)
- Sidse Badett Knudsen (Gran Duquesa)
- Emil Dorph (príncipe Lothar)
- Emilie Koppel (princesa Ludmilla)
- Jacob Lohmann (Marbod)
- Sara-Marie Maltha (Marbod)
- Christopher Laesso (Sr. Podolski)
Dónde ver la película Ehrengard: El arte de la seducción, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ehrengard: El arte de la seducción se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ehrengard: El arte de la seducción se puede ver en Netflix.
- España: la película Ehrengard: El arte de la seducción se puede ver en Netflix.