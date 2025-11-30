El Polaco Daniel Dobrik dejó su huella como jugador y ahora se destaca como DT en Pacífico

Pacífico de General Alvear es el puntero del Grupo 5 de la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur, ganó los seis partidos que jugó, está clasificado y tiene como entrenador a Daniel Gustavo Dobrik.
Daniel Dobrik tuvo una larga trayectoria como jugar en el fútbol de Mendoza y está viviendo un gran presente como DT en Pacífico de General Alvear
Pacífico de General Alvear es el puntero del Grupo 5 de la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur, ganó los seis partidos que jugó, está clasificado y tiene como entrenador a Daniel Gustavo Dobrik.
El Polaco tuvo una larga trayectoria en el fútbol de Mendoza y quedó muy identificado con Godoy Cruz, un club en el que se ganó el cariño de los hinchas.
A los 51 años, Dobrik vive su tercera experiencia como entrenador en Alvear tras haber pasado por Academia Chacras y el Deportivo Guaymallén.
Respecto al buen momento que atraviesa en Pacífico, reveló: "Salió esta posibilidad de volver al fútbol con Pacífico, por intermedio de Fernando Velazco que es el preparador físico que fue compañero mío en el Deportivo Guaymallén. Es un club que está en crecimiento y vamos en busca del ascenso, veremos con el tiempo si nos da la nafta o no".
"Hace varios que no estaba vinculado al fútbol, salió esta chance que me gustó mucho y estamos trabajando para dar lo mejor por esta institución", reconoció.
"Como cuerpo técnico estamos tratando de motivar a los jugadores, y transmitir lo que aprendimos como jugadores. Tenemos un buen equipo y muy buen recambio. Es un club con una infraestructura muy linda y una base de una institución de la Primera Nacional. Es un club que pide pista para estar más arriba", resaltó el Polaco.
El descenso de Godoy Cruz: "Me puso muy triste porque tengo muchos amigos y me identifiqué mucho con la camiseta del Tomba. Cuesta mucho tener un equipo en Primera y cuando deja la plaza a veces cuesta mucho volver, como le pasa ahora a Colón. Ojalá que pueda volver pronto al lugar que se merece".
El ascenso de Gimnasia: "Tuve la oportunidad de jugar allí y me puso contento el ascenso. Es un club que hace mucho que venía luchando para eso y lo logró".
El título de Independiente Rivadavia: "Es algo muy importante. Hace tiempo que la Lepra viene trabajando muy bien, logró este título y ahora jugará nada menos que una copa internacional".