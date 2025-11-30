Inicio Ovación Fútbol Torneo Regional Amateur
Protagonistas

El Polaco Daniel Dobrik dejó su huella como jugador y ahora se destaca como DT en Pacífico

Daniel Dobrik tuvo una larga trayectoria como jugar en el fútbol de Mendoza y está viviendo un gran presente como DT en Pacífico de General Alvear

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Daniel Dobrik vive un gran presente como entrenador de Pacíico de General Alvear en el Torneo Regional Amateur.

Daniel Dobrik vive un gran presente como entrenador de Pacíico de General Alvear en el Torneo Regional Amateur.

Pacífico de General Alvear es el puntero del Grupo 5 de la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur, ganó los seis partidos que jugó, está clasificado y tiene como entrenador a Daniel Gustavo Dobrik.

El Polaco tuvo una larga trayectoria en el fútbol de Mendoza y quedó muy identificado con Godoy Cruz, un club en el que se ganó el cariño de los hinchas.

dobrik 1
Daniel Dobrik dejó su sello como jugador, y ahora quiere seguir el mismo camino como entrenador.

Daniel Dobrik dejó su sello como jugador, y ahora quiere seguir el mismo camino como entrenador.

A los 51 años, Dobrik vive su tercera experiencia como entrenador en Alvear tras haber pasado por Academia Chacras y el Deportivo Guaymallén.

Respecto al buen momento que atraviesa en Pacífico, reveló: "Salió esta posibilidad de volver al fútbol con Pacífico, por intermedio de Fernando Velazco que es el preparador físico que fue compañero mío en el Deportivo Guaymallén. Es un club que está en crecimiento y vamos en busca del ascenso, veremos con el tiempo si nos da la nafta o no".

"Hace varios que no estaba vinculado al fútbol, salió esta chance que me gustó mucho y estamos trabajando para dar lo mejor por esta institución", reconoció.

Daniel Dobrik y la buena campaña de Pacífico

"Como cuerpo técnico estamos tratando de motivar a los jugadores, y transmitir lo que aprendimos como jugadores. Tenemos un buen equipo y muy buen recambio. Es un club con una infraestructura muy linda y una base de una institución de la Primera Nacional. Es un club que pide pista para estar más arriba", resaltó el Polaco.

Daniel dobrik goody Cruz
Daniel Dobrik dejó su huella cuando jugó en Godoy Cruz, el ex volante se lamentó por el descenso.

Daniel Dobrik dejó su huella cuando jugó en Godoy Cruz, el ex volante se lamentó por el descenso.

Cortas del Polaco sobre el Tomba, la Lepra y el Lobo

El descenso de Godoy Cruz: "Me puso muy triste porque tengo muchos amigos y me identifiqué mucho con la camiseta del Tomba. Cuesta mucho tener un equipo en Primera y cuando deja la plaza a veces cuesta mucho volver, como le pasa ahora a Colón. Ojalá que pueda volver pronto al lugar que se merece".

"Me identifiqué mucho con Godoy Cruz y Guaymallén, dos clubes a los que les tengo un gran cariño. Algún día me gustaría volver". "Me identifiqué mucho con Godoy Cruz y Guaymallén, dos clubes a los que les tengo un gran cariño. Algún día me gustaría volver".

El ascenso de Gimnasia: "Tuve la oportunidad de jugar allí y me puso contento el ascenso. Es un club que hace mucho que venía luchando para eso y lo logró".

El título de Independiente Rivadavia: "Es algo muy importante. Hace tiempo que la Lepra viene trabajando muy bien, logró este título y ahora jugará nada menos que una copa internacional".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas