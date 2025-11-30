El Polaco Daniel Dobrik dejó su huella como jugador y ahora se destaca como DT en Pacífico

Respecto al buen momento que atraviesa en Pacífico, reveló: "Salió esta posibilidad de volver al fútbol con Pacífico, por intermedio de Fernando Velazco que es el preparador físico que fue compañero mío en el Deportivo Guaymallén. Es un club que está en crecimiento y vamos en busca del ascenso, veremos con el tiempo si nos da la nafta o no".

"Hace varios que no estaba vinculado al fútbol, salió esta chance que me gustó mucho y estamos trabajando para dar lo mejor por esta institución", reconoció.

Daniel Dobrik y la buena campaña de Pacífico

"Como cuerpo técnico estamos tratando de motivar a los jugadores, y transmitir lo que aprendimos como jugadores. Tenemos un buen equipo y muy buen recambio. Es un club con una infraestructura muy linda y una base de una institución de la Primera Nacional. Es un club que pide pista para estar más arriba", resaltó el Polaco.

Cortas del Polaco sobre el Tomba, la Lepra y el Lobo

El descenso de Godoy Cruz: "Me puso muy triste porque tengo muchos amigos y me identifiqué mucho con la camiseta del Tomba. Cuesta mucho tener un equipo en Primera y cuando deja la plaza a veces cuesta mucho volver, como le pasa ahora a Colón. Ojalá que pueda volver pronto al lugar que se merece".

"Me identifiqué mucho con Godoy Cruz y Guaymallén, dos clubes a los que les tengo un gran cariño. Algún día me gustaría volver".

El ascenso de Gimnasia: "Tuve la oportunidad de jugar allí y me puso contento el ascenso. Es un club que hace mucho que venía luchando para eso y lo logró".

El título de Independiente Rivadavia: "Es algo muy importante. Hace tiempo que la Lepra viene trabajando muy bien, logró este título y ahora jugará nada menos que una copa internacional".