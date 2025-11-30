Inicio Ovación Hockey sobre césped Los Leoncitos
Los Leoncitos empataron y se mantienen invictos en el Mundial de Hockey junior

Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, empataron con Nueva Zelanda y conservaron su invicto en el Mundial de Hockey sobre césped junior.

Por UNO
Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, empataron 3 a 3 con Nueva Zelanda y conservaron su invicto en el Mundial de Hockey sobre césped junior que se juega en India.

En Chennai, por la segunda fecha, el conjunto nacional estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo quedarse con la victoria pese a los goles marcados por Mateo Torrigiani y Bruno Correa, en dos oportunidades.

Nueva Zelanda lo empató con 3 goles de Monty Elmes y ahora ambos equipos comparten la cima del Grupo C en el que Japón se recuperó de la caída del viernes ante Argentina en el debut para imponerse a China 3 a 2.

Argentinos y neocelandeses tienen 4 puntos, Japón 3 y China aún no ha sumado antes de que se juegue la tercera y última fecha en la que Los Leoncitos se medirán con China este lunes 1 de diciembre a las 11.30 con TV por Disney Plus.

El Mundial de Hockey sobre césped junior masculino

El Mundial de Hockey que se juega en India es el 14to. del historial y tiene como sedes las ciudades de Chennai y Madurai, en la región de Tamil Nadu.

Argentina fue campeón en 2005 en Rotterdam y en 2021 en Bubaneshwar, además de haber sido finalista en Hobart, en 2001.

