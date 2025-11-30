Los Leoncitos empataron y se mantienen invictos en el Mundial de Hockey junior

Argentinos y neocelandeses tienen 4 puntos, Japón 3 y China aún no ha sumado antes de que se juegue la tercera y última fecha en la que Los Leoncitos se medirán con China este lunes 1 de diciembre a las 11.30 con TV por Disney Plus.

El Mundial de Hockey sobre césped junior masculino

El Mundial de Hockey que se juega en India es el 14to. del historial y tiene como sedes las ciudades de Chennai y Madurai, en la región de Tamil Nadu.

Argentina fue campeón en 2005 en Rotterdam y en 2021 en Bubaneshwar, además de haber sido finalista en Hobart, en 2001.