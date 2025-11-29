La plataforma de streaming de Netflix sumó en octubre pasado Steve (2025), un drama británico íntimo y sombrío que vuelve a poner en escena la potencia actoral de Cillian Murphy, uno de los nombres más buscados en el universo de series y películas.
Cillian Murphy sacude Netflix con un drama tan intenso como escandaloso que no te dejará respirar
El drama británico que llegó a Netflix con Cillian Murphy en un rol intenso que cautiva a quienes buscan series y películas profundas y emotivas
Dirigida por Tim Mielants, la historia sigue a un director de un reformatorio que intenta sostener dos frentes igualmente complejos: la convivencia con un grupo de jóvenes con graves problemas de comportamiento y su propia lucha silenciosa con la salud mental. En apenas 1 hora y 33 minutos, la película construye una atmósfera tensa, humana y profundamente emocional.
La crítica acompañó con entusiasmo. Para Pedro Paunero de Escribiendo Cine, “conmovedora, violenta y reflexiva, ‘Steve’ no solo retrata la desesperanza de una generación atrapada entre el abandono y la rabia, sino que también desnuda la fragilidad de un sistema que prefiere administrar el caos antes que comprenderlo”.
Damon Wise de Deadline destacó el desempeño del actor: “Cillian Murphy toca el tambor de la compasión en un conmovedor drama escolar británico. ‘Steve’ encierra muchas reflexiones profundas en una historia aparentemente ligera”.
Si te interesan las series y películas con personajes complejos, climas intensos y actuaciones memorables, Steve es una de las propuestas más sólidas que Netflix estrenó recientemente y un título imperdible para quienes siguen de cerca la carrera de Cillian Murphy.
Netflix: de qué trata la película Steve
El ganador del Oscar Cillian Murphy y el director Tim Mielants (Peaky Blinders) se reúnen en esta emotiva historia sobre una escuela de rehabilitación para chicos problemáticos.
Esta conmovedora película de Netflix centra su trama en Steve (Cillian Murphy), el director de un reformatorio para chicos con muchos problemas de salud mental y conductas. Afrontando un desafío diario que afecta su propia salud mental, le hará frente como nadie a los problemas de los internos, cada uno con una historia cruda y dolorosa en su pasado.
Netflix: tráiler de la película Steve
Reparto de Steve, película de Netflix
- Cillian Murphy (Steve)
- Tracey Ullman (Amanda)
- Jay Lycurgo (Shy)
- Simbi Ajikawo (Shola)
- Emily Watson (Jenny)
- Douggie McMeekin (Andy)
- Youssef Kerkour (Owen)
- Luke Ayres (Jamie)
Dónde ver la película Steve, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Steve se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Steve se puede ver en Netflix.
- España: la película Steve se puede ver en Netflix.