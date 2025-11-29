Cillian Murphy sacude Netflix con un drama tan intenso como escandaloso que no te dejará respirar

netflix-steve-pelicula-cillian-murphy

Damon Wise de Deadline destacó el desempeño del actor: “Cillian Murphy toca el tambor de la compasión en un conmovedor drama escolar británico. ‘Steve’ encierra muchas reflexiones profundas en una historia aparentemente ligera”.

Si te interesan las series y películas con personajes complejos, climas intensos y actuaciones memorables, Steve es una de las propuestas más sólidas que Netflix estrenó recientemente y un título imperdible para quienes siguen de cerca la carrera de Cillian Murphy.

netflix-pelicula-steve Steve es una película que centra su trama en la salud mental.

Netflix: de qué trata la película Steve

El ganador del Oscar Cillian Murphy y el director Tim Mielants (Peaky Blinders) se reúnen en esta emotiva historia sobre una escuela de rehabilitación para chicos problemáticos.

Esta conmovedora película de Netflix centra su trama en Steve (Cillian Murphy), el director de un reformatorio para chicos con muchos problemas de salud mental y conductas. Afrontando un desafío diario que afecta su propia salud mental, le hará frente como nadie a los problemas de los internos, cada uno con una historia cruda y dolorosa en su pasado.

Netflix: tráiler de la película Steve

Embed - STEVE Tráiler Español Latino (2025) Cillian Murphy

Reparto de Steve, película de Netflix

Cillian Murphy (Steve)

Tracey Ullman (Amanda)

Jay Lycurgo (Shy)

Simbi Ajikawo (Shola)

Emily Watson (Jenny)

Douggie McMeekin (Andy)

Youssef Kerkour (Owen)

Luke Ayres (Jamie)

Dónde ver la película Steve, según la zona geográfica