Falla global en aviones Airbus: qué impacto tiene en las aerolíneas que operan en Mendoza

El Airbus A 320. La imagen es sólo ilustrativa. Son 6.000 aviones modelo Airbus A320 que reportaron fallas técnicas y que deben actualizar su software de inmediato.

Cuál fue el origen del problema

La advertencia de Airbus se disparó tras un incidente grave ocurrido a finales de octubre, cuando una tormenta geomagnética alteró la memoria de las computadoras ELAC, fabricadas por Thales. Estos equipos controlan alerones y elevadores: una falla puede inducir al avión a ejecutar una maniobra brusca no solicitada por los pilotos.

El portavoz oficial de Airbus en Toulouse, Guillaume Steuer, explicó que la radiación cósmica puede generar un “Bit Flip”, es decir, un cambio involuntario en la memoria del sistema que lleve al avión a interpretar erróneamente su posición. El caso que encendió las alarmas fue el vuelo de JetBlue entre Cancún y Newark, que reportó pérdida momentánea de control luego de una falla en el sistema ELAC.

América Latina, una región clave bajo presión

América Latina es uno de los territorios con mayor presencia de aviones Airbus A320 que se encuentran operando actualmente, por lo que la medida impacta directamente en la región.

Las aerolíneas afectadas (JetSmart, Latam, Sky y Avianca) trabajan contrarreloj para instalar el parche informático. De estas, 3 operan en Mendoza (JetSmart, Latam y Sky), aunque sin inconvenientes reportados hasta ahora.

JetSmart confirmó que solo una parte de sus aviones requiere intervención y aseguró que las actualizaciones se aplicarán en las próximas horas, sin afectar la programación actual.

Latam, por su parte, reconoció que opera talleres en Santiago y San Pablo con turnos de 24 horas y anticipó reprogramaciones durante el fin de semana.

Sky también deberá intervenir la mayoría de su flota Neo con carácter urgente, mientras que Avianca admitió que un número importante de aeronaves necesita ser actualizado.

Qué pasa con Aerolíneas Argentinas y cómo se implementa la solución

Aerolíneas Argentinas quedó fuera del alerta ya que su flota de corto y mediano alcance está compuesta por Boeing 737 y Embraer 190, modelos que utilizan otro tipo de tecnología informática y no están dentro de la problemática planteada por Airbus.

La solución consiste en conectar una terminal de mantenimiento y cargar un parche de software, proceso que demanda entre 30 minutos y 2 horas por avión. El desafío es logístico: se trata de actualizar 6.000 aeronaves prácticamente al mismo tiempo, con recursos limitados y en plena temporada alta.