El drama argentino de Netflix que arrasa en 2025 y sorprende con la actuación más intensa de Natalia Oreiro

netflix-natalia-oreiro-pelicula-la-mujer-de-la-fila La mujer de la fila es una película argentina que recién estrena en Netflix y está protagonizada por Natalia Oreiro.

La crítica también ha respaldado su impacto: “‘La mujer de la fila’ nunca pierde el foco en el eje principal ni su fuerza narrativa y visual para, en definitiva, contar una historia de amor, lucha y perseverancia con recursos nobles y honestos”, afirma Diego Batlle de Otros Cines.

Con esta recepción, la cinta reafirma el gran momento del cine argentino en Netflix y consolida a Natalia Oreiro como una de las figuras más potentes dentro del panorama actual de series y películas.

Netflix: de qué trata la película La mujer de la fila

La sinopsis oficial de la película La mujer de la fila versa: “En Buenos Aires, una madre lucha sin descanso para sacar a su hijo adolescente de la cárcel”.

Andrea (Natalia Oreiro), una mujer de clase media, está atrapada en una pesadilla. Su hijo, Gustavo (Federico Heinrich), es encarcelado injustamente. Para visitarlo, tiene que hacer la fila afuera del penal, al igual que las demás mujeres, pero ella se siente muy diferente.

Comienza a darse cuenta del difícil mundo que padecen los familiares de detenidos y, poco a poco, se va acercando a ellos, que la ayudan a enfrentar y sostenerse durante el tiempo que le lleva sacar a su hijo de la cárcel. Pero un giro inesperado obliga a Andrea a enfrentar el límite de su propio amor y fortaleza.

Netflix: tráiler de la película La mujer de la fila

Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler

Reparto de La mujer de la fila, película de Netflix

Natalia Oreiro (Andrea Casamento)

Amparo Noguera (La Veintidós)

Alberto Ammann (Alejo)

Federico Heinrich (Gustavo)

Marcela Acuña (Coca)

Lide Uranga (Alicia)

Mora Recalde (Clara)

Iride Mockert (Guadalupe)

Dónde ver la película La mujer de la fila, según la zona geográfica