El drama argentino de Netflix que arrasa en 2025 y sorprende con la actuación más intensa de Natalia Oreiro

La mujer de la fila llegó recientemente a Netflix, convirtiéndose en uno de los estrenos más comentados dentro del catálogo de series y películas de la plataforma. Dirigida por Benjamín Ávila y basada en hechos reales, esta producción argentina protagonizada por Natalia Oreiro destaca por su tono crudo, íntimo y profundamente realista.
Desde su lanzamiento el 31 de octubre de 2025, el film viene posicionándose entre las mejores películas del año, atrayendo a usuarios que buscan historias intensas y cargadas de emoción. La historia de La mujer de la fila se nutre de una interpretación poderosa y sensible que sostiene la trama de principio a fin.
Con una duración de 1 hora y 46 minutos, la película explora un relato de amor, lucha y perseverancia desde una mirada humana y honesta. En el universo de series y películas de Netflix, esta producción destaca por su profundidad emocional y su capacidad para conectar con el espectador.
La crítica también ha respaldado su impacto: “‘La mujer de la fila’ nunca pierde el foco en el eje principal ni su fuerza narrativa y visual para, en definitiva, contar una historia de amor, lucha y perseverancia con recursos nobles y honestos”, afirma Diego Batlle de Otros Cines.
Con esta recepción, la cinta reafirma el gran momento del cine argentino en Netflix y consolida a Natalia Oreiro como una de las figuras más potentes dentro del panorama actual de series y películas.
Netflix: de qué trata la película La mujer de la fila
La sinopsis oficial de la película La mujer de la fila versa: “En Buenos Aires, una madre lucha sin descanso para sacar a su hijo adolescente de la cárcel”.
Andrea (Natalia Oreiro), una mujer de clase media, está atrapada en una pesadilla. Su hijo, Gustavo (Federico Heinrich), es encarcelado injustamente. Para visitarlo, tiene que hacer la fila afuera del penal, al igual que las demás mujeres, pero ella se siente muy diferente.
Comienza a darse cuenta del difícil mundo que padecen los familiares de detenidos y, poco a poco, se va acercando a ellos, que la ayudan a enfrentar y sostenerse durante el tiempo que le lleva sacar a su hijo de la cárcel. Pero un giro inesperado obliga a Andrea a enfrentar el límite de su propio amor y fortaleza.
Netflix: tráiler de la película La mujer de la fila
Reparto de La mujer de la fila, película de Netflix
- Natalia Oreiro (Andrea Casamento)
- Amparo Noguera (La Veintidós)
- Alberto Ammann (Alejo)
- Federico Heinrich (Gustavo)
- Marcela Acuña (Coca)
- Lide Uranga (Alicia)
- Mora Recalde (Clara)
- Iride Mockert (Guadalupe)
Dónde ver la película La mujer de la fila, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La mujer de la fila se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The woman in the line se puede ver en Netflix.
- España: la película La mujer de la fila se puede ver en Netflix.