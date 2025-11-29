Después de un fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional, el Paso Cristo Redentor volvió a colapsar este sábado con demoras de 150 minutos en el complejo aduanero Los Libertadores. Del lago argentino, en Horcones, no hubo esperas para realizar los trámites migratorios en Roque Carranza.
El Paso Cristo Redentor volvió a colapsar con demoras de 150 minutos en el complejo Los Libertadores
Autoridades del Paso Cristo Redentor informaron de la espera en el predio aduanero. En Horcones, en el edificio Roque Carranza, el tránsito fue normal
Así lo informaron las autoridades del corredor bioceánico, quienes recomendaron estar atentos a los canales oficiales de comunicación a la hora de emprender el viaje a la alta montaña, sobre todo teniendo en cuenta el pronóstico de lluvias para la cordillera durante todo el fin de semana.
Luego de las casi 8.000 personas que cruzaron a Chile el feriado no laborable, este viernes la cantidad de viajeros se redujo prácticamente a la mitad. En tanto que ingresaron a Mendoza unas 3.000 personas durante el mismo lapso, según datos de la Coordinación de Argentina. En ambas jornadas, pasaron de ida y vuelta 40 micros en cada uno de los tramos, algunos de ellos para realizar los conocidos tours de compras en el vecino país.
Noticia en desarrollo