El Paso Cristo Redentor volvió a colapsar con demoras de 150 minutos en el complejo Los Libertadores

Así lo informaron las autoridades del corredor bioceánico, quienes recomendaron estar atentos a los canales oficiales de comunicación a la hora de emprender el viaje a la alta montaña, sobre todo teniendo en cuenta el pronóstico de lluvias para la cordillera durante todo el fin de semana.

Luego de las casi 8.000 personas que cruzaron a Chile el feriado no laborable, este viernes la cantidad de viajeros se redujo prácticamente a la mitad. En tanto que ingresaron a Mendoza unas 3.000 personas durante el mismo lapso, según datos de la Coordinación de Argentina. En ambas jornadas, pasaron de ida y vuelta 40 micros en cada uno de los tramos, algunos de ellos para realizar los conocidos tours de compras en el vecino país.