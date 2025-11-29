Tras la sanción, Estudiantes pasó a semifinales del Torneo Clausura al vencer a Central Córdoba

Después de la polémica originada en el partido ante Rosario Central, Estudiantes avanzó a semifinales del Torneo Clausura al vencer como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1 a 0.
Tiago Palacios, a los 19' del segundo tiempo, hizo el único gol del encuentro y le dio al Pincha una gran victoria en medio de una polémica mediática entre su presidente, Juan Sebastián Verón, y las principales autoridades de la AFA.
La Brujita y los jugadores fueron sancionados durante la semana por no haber respetado la disposición de la AFA de que debían hacerle el pasillo de honor a Rosario Central después de que se la haya entregado una copa por haber sido el mejor equipo de la tabla anual.
Lo cierto es que Estudiantes ya superó dos instancias eliminatorias como visitante y espera por el ganador entre Gimnasia La Plata, su clásico rival, y Barracas Central, el equipo de Chiqui Tapia.
El conjunto de La Plata define todas las series como visitante porque se clasificó a los playoffs en última instancia, ya que terminó octavo en la Zona A, con solo 21 puntos.
Por el otro lado del cuadro este domingo Boca jugará con Argentinos Juniors y el lunes cerrarán Racing y Tigre.