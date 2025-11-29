Tras la sanción, Estudiantes pasó a semifinales del Torneo Clausura al vencer a Central Córdoba

Lo cierto es que Estudiantes ya superó dos instancias eliminatorias como visitante y espera por el ganador entre Gimnasia La Plata, su clásico rival, y Barracas Central, el equipo de Chiqui Tapia.

El conjunto de La Plata define todas las series como visitante porque se clasificó a los playoffs en última instancia, ya que terminó octavo en la Zona A, con solo 21 puntos.

Puede haber clásico de La Plata en semifinales

Estudiantes espera por el ganador del cruce que Gimnasia La Plata y Barracas Central jugarán el lunes 1 de diciembre a las 17.

Por el otro lado del cuadro este domingo Boca jugará con Argentinos Juniors y el lunes cerrarán Racing y Tigre.