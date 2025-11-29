Inicio Ovación Fútbol Hernán López Muñoz
La feroz crítica del papá de Hernán López Muñoz a River y el guiño para Boca: "Podría ser"

El papá de Hernán López Muñoz le abrió la puerta a Boca en cuanto al futuro del ex Godoy Cruz

Carolina Quiroga
El papá de Hernán López Muñoz la abrió la puerta a Boca para el futuro de su hijo y criticó a River.

En la antesala del duelo ante Boca por los cuartos de final del Torneo Clausura, el nombre de Hernán López Muñoz suena con fuerza. No solo por su magnífico presente en Argentinos Juniors sino también por las confesiones que hizo en las últimas horas su padre, Daniel López Maradona, respecto de dos clubes grandes de Argentina.

El papá del 23 de Argentinos Juniors, Hernán López Muñoz, brindó una entrevista a TyC Sports y dejó varios mensajes sobre el pasado, presente y futuro de su hijo. Daniel López Maradona se encargó de criticar abiertamente a River Plate, donde su hijo hizo inferiores, por las pocas chances que a su criterio le dio el club cuando el enganche era apenas un joven con aspiraciones de ser futbolista profesional.

Hernán López Muñoz atraviesa un buen presente en Argentinos Juniors.

La crítica a River del papá de Hernán López Muñoz y el guiño a Boca

En la entrevista, el ex futbolista de Argentinos Juniors defenestró al Millonario por las escasas posibilidades que le dieron a su hijo de mostrarse en el elenco de Núñez. "Creo que no le dieron el tiempo necesario. Él debutó y después no jugó más. No tuvo oportunidades. No es que le dieron varias oportunidades y las desaprovechó. Hizo infantiles en Argentinos y todas las inferiores en River, está identificado", contó el papá de Hernán López Muñoz. "Él siempre respetó a River, pero River no lo respetó a él", agregó.

El apuntado de borrar a Hernán López Muñoz de la lista de los considerados en River fue Marcelo Gallardo. Por ello, al ser consultado si podría existir la posibilidad de vestir la camiseta de Boca sin que el pasado condicione su pase, Daniel López Maradona confesó: “Creo que no le diría que no. En este momento, puede ser".

Los poco gratos recuerdos no condicionarían a Hernán López Muñoz a pensar en un futuro en Boca en caso de que hubiera interés por parte del Xeneize. No obstante, su presente en Argentinos Juniors le sonríe, fue el autor de los dos goles de la clasificación ante Vélez en octavos de final y, además, está en el top 3 de los máximos anotadores del equipo en lo que va de año.

Este domingo, el ex Godoy Cruz se medirá ante Boca en la Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura desde las 18.30

