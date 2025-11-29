La feroz crítica del papá de Hernán López Muñoz a River y el guiño para Boca: "Podría ser"

El papá del 23 de Argentinos Juniors, Hernán López Muñoz, brindó una entrevista a TyC Sports y dejó varios mensajes sobre el pasado, presente y futuro de su hijo. Daniel López Maradona se encargó de criticar abiertamente a River Plate, donde su hijo hizo inferiores, por las pocas chances que a su criterio le dio el club cuando el enganche era apenas un joven con aspiraciones de ser futbolista profesional.

hernan argentinos Hernán López Muñoz atraviesa un buen presente en Argentinos Juniors.

La crítica a River del papá de Hernán López Muñoz y el guiño a Boca

En la entrevista, el ex futbolista de Argentinos Juniors defenestró al Millonario por las escasas posibilidades que le dieron a su hijo de mostrarse en el elenco de Núñez. "Creo que no le dieron el tiempo necesario. Él debutó y después no jugó más. No tuvo oportunidades. No es que le dieron varias oportunidades y las desaprovechó. Hizo infantiles en Argentinos y todas las inferiores en River, está identificado", contó el papá de Hernán López Muñoz. "Él siempre respetó a River, pero River no lo respetó a él", agregó.