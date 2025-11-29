La feroz crítica del papá de Hernán López Muñoz a River y el guiño para Boca: "Podría ser"

El apuntado de borrar a Hernán López Muñoz de la lista de los considerados en River fue Marcelo Gallardo. Por ello, al ser consultado si podría existir la posibilidad de vestir la camiseta de Boca sin que el pasado condicione su pase, Daniel López Maradona confesó: “Creo que no le diría que no. En este momento, puede ser".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1994556493442814013?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1994556493442814013%7Ctwgr%5E062602f98e435326f1b9728ad1ab8fbbfc698743%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Ffutbolargentino%2Fel-padre-de-hernan-lopez-munoz-critico-a-river-y-le-abrio-la-puerta-de-boca-a-su-hijo-en-este-momento-puede-ser&partner=&hide_thread=false
Los poco gratos recuerdos no condicionarían a Hernán López Muñoz a pensar en un futuro en Boca en caso de que hubiera interés por parte del Xeneize. No obstante, su presente en Argentinos Juniors le sonríe, fue el autor de los dos goles de la clasificación ante Vélez en octavos de final y, además, está en el top 3 de los máximos anotadores del equipo en lo que va de año.
Este domingo, el ex Godoy Cruz se medirá ante Boca en la Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura desde las 18.30