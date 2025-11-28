Es oficial: River les dio una fría despedida a Enzo Pérez, Casco, Pity Martínez, Nacho Fernández y Borja

El ex Deportivo Maipú y Godoy Cruz, se había ido del Millonario para jugar en Estudiantes de La Pla, regresó en enero pasado por pedido de Gallardo y disputó 38 encuentros, pero su vínculo terminaba el 31 de diciembre. Deportivo Maipú se habría comunicado con el jugador, pero no tendría intenciones de volver.

Le ofrecieron renovar el contrato en River, aunque con la advertencia de que no sumaría muchos minutos, pero el jugador no quiso seguir.

Pérez en sus dos ciclos en el club disputó 279 partidos, marcó seis goles y ganó 10 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018 ante Boca.

La despedida de Casco, Nacho Fernández, Pity Martínez y Borja

"Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River", dijo el Millo sobre el defensor.

"Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos", señaló el equipo riverplatense.

"8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable. ¡Gracias por la gloria y por tantas alegrías, Pity!", dijo River sobre el mendocino Gonzalo Martínez.

Por último, le llegó el turno al atacante cafetero: "Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!".