Gallardo no tendrá en cuenta a 5 históricos de River e inició la renovación pensando en 2026

Marcelo Gallardo le comunicó este jueves a 5 futbolistas históricos del plantel de River que no los tendrá en cuenta para renovar sus contratos e inició el proceso de renovación del plantel pensando en el 2026.
Tal como se venía especulando en los últimos días Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Gonzalo Pity Martínez y Miguel Borja fueron informados por el DT que no serán tenidos en cuenta y a partir de este viernes no deberán presentarse en los entrenamientos.
La lista no sorprende, pero no deja de ser noticia que Gallardo haya prescindido de 4 de los denominados "héroes de Madrid" quienes deberán definir su futuro en las próximas semanas.
El nombre más fuerte es el de Enzo Pérez, quien cumplirá 40 años en febrero y no tuvo un buen año en su regreso al club, pero había manifestado su intención de quedarse y retirarse con la camiseta de River.
Además de los ex campeones de la Copa Libertadores Marcelo Gallardo prescindió del colombiano Borja, de 32 años, quien llegó a River a mediados del 2022, fue 3 veces campeón e hizo 62 goles en 159 encuentros, siendo el máximo goleador del club en los últimos tiempos.
Enzo Pérez: jugó 279 partidos y ganó 10 títulos con el conjunto millonario. En febrero cumplirá 40 años.
Nacho Fernández: acumuló 315 partidos, 42 goles y 11 títulos en River. Tiene 35 años.
Milton Casco: sumó 316 partidos y ganó 13 títulos en una década ininterrumpida como jugador del club. Tiene 37 años.
Pity Martínez: tiene 193 partidos, 37 goles y 10 títulos. Aunque tiene 32 años, padeció con las lesiones y solo pudo jugar 29 partidos en las últimas 3 temporadas.