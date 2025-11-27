Gallardo no tendrá en cuenta a 5 históricos de River e inició la renovación pensando en 2026

El nombre más fuerte es el de Enzo Pérez, quien cumplirá 40 años en febrero y no tuvo un buen año en su regreso al club, pero había manifestado su intención de quedarse y retirarse con la camiseta de River.

Además de los ex campeones de la Copa Libertadores Marcelo Gallardo prescindió del colombiano Borja, de 32 años, quien llegó a River a mediados del 2022, fue 3 veces campeón e hizo 62 goles en 159 encuentros, siendo el máximo goleador del club en los últimos tiempos.

Los históricos que se van de River

Enzo Pérez: jugó 279 partidos y ganó 10 títulos con el conjunto millonario. En febrero cumplirá 40 años.

Nacho Fernández: acumuló 315 partidos, 42 goles y 11 títulos en River. Tiene 35 años.

Milton Casco: sumó 316 partidos y ganó 13 títulos en una década ininterrumpida como jugador del club. Tiene 37 años.

Pity Martínez: tiene 193 partidos, 37 goles y 10 títulos. Aunque tiene 32 años, padeció con las lesiones y solo pudo jugar 29 partidos en las últimas 3 temporadas.