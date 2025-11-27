Luciano Paredes ya se entrena en el Lobo: "Jugar en Gimnasia y Esgrima es un salto muy importante"

Gimnasia y Esgrima prepara su plantel para la temporada 2026 en la que jugará en Primera División y Luciano Paredes, su primer refuerzo, habló con Ovación tras la práctica en el estadio Víctor Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima prepara su plantel para la temporada 2026 en la que jugará en Primera División y Luciano Paredes, su primer refuerzo, habló con Ovación tras la práctica en el estadio Víctor Legrotaglie
Fue el segundo entrenamiento del rosarino, ex Talleres de Córdoba y Deportivo Maipú, en el equipo que dirige Ariel Broggi.
El lateral derecho de 23 años viene de jugar en el Deportivo Maipú y firmó un contrato hasta diciembre del 2026 tras haber sido cedido a préstamo con opción de compra que en caso de ejecutarse lo vinculará al Lobo por 4 años.
"Es un desafío lindo jugar en Gimnasia y Esgrima y me llega en un buen momento porque vengo de tener el último año regularidad en el Deportivo Maipú. Mi familia está muy feliz, ellos siempre han estado al lado mío, en la buenas y en las malas", contó el joven futbolista.
Paredes reveló cómo han sido sus primeros entrenamientos en el Lobo y dijo: "La verdad es que el grupo me recibió muy bien y estoy muy contento por esta posibilidad que se me presenta. Estos primeros entrenamientos fueron bastante intensos, hay que meterle y dejar todo".
"Esta posibilidad de jugar en Primera División es un salto muy importante en mi carrera y algo que venía buscando hace tiempo. Ahora hay que trabajar y no conformarse con esto", agregó el ex Deportivo Maipú.
En la última temporada Paredes tuvo una destacada actuación en el Deportivo Maipú y a la hora del análisis comentó: "Soy un jugador que trata de dar todo por el equipo, trato de ir mucho para adelante y por supuesto cubrir bien mi banda".