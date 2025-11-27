Luciano Paredes ya se entrena en el Lobo: "Jugar en Gimnasia y Esgrima es un salto muy importante"

"Es un desafío lindo jugar en Gimnasia y Esgrima y me llega en un buen momento porque vengo de tener el último año regularidad en el Deportivo Maipú. Mi familia está muy feliz, ellos siempre han estado al lado mío, en la buenas y en las malas", contó el joven futbolista.

Embed - Luciano Paredes, el flamante refuerzo de Gimnasia y Esgrima habló de sus expectativas

Paredes reveló cómo han sido sus primeros entrenamientos en el Lobo y dijo: "La verdad es que el grupo me recibió muy bien y estoy muy contento por esta posibilidad que se me presenta. Estos primeros entrenamientos fueron bastante intensos, hay que meterle y dejar todo".

"Esta posibilidad de jugar en Primera División es un salto muy importante en mi carrera y algo que venía buscando hace tiempo. Ahora hay que trabajar y no conformarse con esto", agregó el ex Deportivo Maipú.

Paredes contrato. Luciano Paredes en el momento de estampar la firma con Gimnasia y Egrima.

En la última temporada Paredes tuvo una destacada actuación en el Deportivo Maipú y a la hora del análisis comentó: "Soy un jugador que trata de dar todo por el equipo, trato de ir mucho para adelante y por supuesto cubrir bien mi banda".