Mundial de Rugby 2027: cuándo es el sorteo con Los Pumas entre los cabezas de serie

El Bombo 3 contará con Japón, España, Uruguay, Chile, Tonga y Estados Unidos, mientras que el Bombo 4 incluirá a Portugal, Rumania, Hong Kong China, Canadá, Zimbabue y Samoa.

Durante el sorteo, cada grupo recibirá un equipo de cada bombo, con la única excepción mencionada de Australia.

El primer Mundial de Rugby con 24 seleccionados

El Mundial de Rugby 2027 marcará una transformación histórica para el rugby masculino. Por primera vez el torneo tendrá 24 seleccionados, abandonando el formato de 20 equipos que rigió hasta Francia 2023.

pumas 1

La fase inicial estará compuesta por 6 grupos de 4 seleccionados (antes eran 4 de 5), y de allí clasificarán los dos primeros de cada zona más los cuatro mejores terceros, ampliando las posibilidades de que más naciones accedan a las rondas decisivas. Además, se disputarán los primeros octavos de final de la historia del certamen, con cruces establecidos según el rendimiento de cada grupo.

Con el nuevo sistema, el Mundial de Rugby 2027 sumará 52 partidos, cuatro más que la edición anterior y se jugarán en 7 ciudades australianas emblemáticas: Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sidney, Townsville.

La expectativa por el sorteo crece día a día, especialmente en la Argentina, donde el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi buscará aprovechar su condición de cabeza de serie para asentarse como uno de los candidatos.