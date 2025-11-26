Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Rugby internacional

Cuándo juegan Los Pumas 7s en el Seven de Dubai y dónde verlo por TV

Los Pumas 7s, con un equipo renovado, ultiman detalles de su preparación para el Seven de Dubai donde disputarán la primera etapa del Circuito Mundial 2025/2026.

Juan Pablo García
Juan Pablo García
El seleccionado nacional, bicampeón de la fase regular de la competencia, disputará el certamen en Emiratos Árabes el sábado 29 y domingo 30 de noviembre y tendrá un muy exigente grupo ya que integrará la Zona A con Sudáfrica, Francia y Fiji, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña.

Santiago Mare, de Los Pumas 7s, con los capitanes de los seleccionados masculinos y femeninos que jugarán el Seven de Dubai.

Los partidos de Los Pumas 7s en la primera jornada del Seven de Dubai

  • vs. Fiji (a las 6:10 hora argentina)
  • vs. Francia (a las 9:38)
  • vs. Sudáfrica (a las 13:34)

Televisa Fox Sports y Disney Plus.

El plantel de Los Pumas 7s para las etapas de Dubai y Ciudad del Cabo.

Santiago Gómez Cora designó a los 14 jugadores que están Emiratos Árabes Unidos y luego irán a Ciudad del Cabo. Entre ellos se destaca la presencia de ,os debutantes Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba).

Los convocados

  • ÁLVAREZ, Santiago
  • ARRIETA, Martiniano*
  • BATAC, Juan Patricio*
  • BAZÁN VÉLEZ, Lautaro
  • DUBUC, Sebastián*
  • GONZÁLEZ, Luciano
  • GRAZIANO, Matteo
  • MALDONADO, Valentín*
  • MARE, Santiago
  • MONETA, Marcos
  • MORALES, Eliseo*
  • PELLANDINI, Joaquín
  • VERA FELD, Santiago
  • ZANGARA, Santino

*Será su primera gira con Los Pumas 7’s.

El nuevo SVNS 2025/2026

El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.

Temporada regular

  • 29 y 30 de noviembre: Dubai
  • 6 y 7 de diciembre: Ciudad del Cabo
  • 31 de enero y 1 de febrero: Perth
  • 7 y 8 de febrero: Australia (ciudad a definir)
  • 7 y 8 de marzo: Vancouver
  • 14 y 15 de abril: Estados Unidos (Nueva York)

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: Valladolid
  • 5 al 7 de junio: Bordeaux

