Cuándo juegan Los Pumas 7s en el Seven de Dubai y dónde verlo por TV

Los Pumas 7s, con un equipo renovado, ultiman detalles de su preparación para el Seven de Dubai donde este fin de semana disputarán la primera etapa del Circuito Mundial 2025/2026.
El seleccionado nacional, bicampeón de la fase regular de la competencia, disputará el certamen en Emiratos Árabes el sábado 29 y domingo 30 de noviembre y tendrá un muy exigente grupo ya que integrará la Zona A con Sudáfrica, Francia y Fiji, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña.
Televisa Fox Sports y Disney Plus.
Santiago Gómez Cora designó a los 14 jugadores que están Emiratos Árabes Unidos y luego irán a Ciudad del Cabo. Entre ellos se destaca la presencia de ,os debutantes Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba).
Los convocados
*Será su primera gira con Los Pumas 7’s.
El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
Luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.
Temporada regular
SVNS World Championship