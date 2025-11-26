Cuándo juegan Los Pumas 7s en el Seven de Dubai y dónde verlo por TV

El plantel de Los Pumas 7s para las etapas de Dubai y Ciudad del Cabo.

Santiago Gómez Cora designó a los 14 jugadores que están Emiratos Árabes Unidos y luego irán a Ciudad del Cabo. Entre ellos se destaca la presencia de ,os debutantes Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba).

"Uno de los grandes desafíos de este año es la renovación del plantel, tuvimos varias bajas debido a que tuvimos que tomar decisiones pensando en Los Ángeles 2028 y para esta primera gira llevamos jugadores experimentados y cinco debutantes" (Santiago Gómez Cora)

Los convocados

ÁLVAREZ, Santiago

ARRIETA, Martiniano*

BATAC, Juan Patricio*

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro

DUBUC, Sebastián*

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MALDONADO, Valentín*

MARE, Santiago

MONETA, Marcos

MORALES, Eliseo*

PELLANDINI, Joaquín

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino

*Será su primera gira con Los Pumas 7’s.

El nuevo SVNS 2025/2026

El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.

Temporada regular

29 y 30 de noviembre: Dubai

6 y 7 de diciembre: Ciudad del Cabo

31 de enero y 1 de febrero: Perth

7 y 8 de febrero: Australia (ciudad a definir)

7 y 8 de marzo: Vancouver

14 y 15 de abril: Estados Unidos (Nueva York)

SVNS World Championship