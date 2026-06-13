Llega a Mendoza el atleta británico que se propuso unir Ushuaia con Colombia corriendo

Embed - Mike Humphreys atleta británico

Según los datos difundidos por su equipo, el británico completó hasta el momento el equivalente a 80 maratones en 71 días de carrera. El desafío completo contempla más de 6.000 kilómetros de recorrido a lo largo de unos siete meses.

El corredor ya atravesó toda la Patagonia y continúa avanzando hacia el norte del país en una ruta que lo llevará por distintas provincias antes de cruzar las fronteras argentinas.

El helado recorrido del atleta que se lesionó en el camino

Humphreys reconoció que en el recorrido tuvo que afrontar muchas dificultades los primeros días. Según relató, durante la primera semana sufrió lesiones que lo obligaron a seguir adelante con dolor mientras intentaba correr todos los días, tal y como era su objetivo.

"Tan solo en la primera semana sufrí algunas lesiones serias que tuve que superar y seguir corriendo a pesar del dolor", explicó.

El atleta también recordó algunas de las situaciones más exigentes que enfrentó durante la travesía. "Hubo ocasiones en las que corrí hasta las 3 de la madrugada para no perder ni un solo día del desafío", señaló.

Atleta corredor Ushuaia Colombia 3 La cordillera de los Andes es tan apabullante, que el corredor se pierde como un punto en el paisaje. Gentileza Mike Humphreys

A lo largo del camino debió correr por la Patagonia con temperaturas bajo cero, fuertes vientos y terrenos inhóspitos. Pese a esas condiciones, aseguró que el equipo logró sostener el plan original y continuar avanzando hacia el norte.

Antes de llegar a Mendoza, Humphreys afirmó que encara esta nueva etapa con entusiasmo por los kilómetros que todavía quedan por delante y por la posibilidad de sumar más personas a una aventura que comenzó hace más de dos meses en el extremo sur del continente.