Llega a Mendoza el atleta británico que se propuso unir Ushuaia con Colombia corriendo

Después de atravesar toda la Patagonia y recorrer más de 3.300 kilómetros en 75 días consecutivos de carrera, el atleta británico Mike Humphreys llegará este sábado a Mendoza. La provincia será una de las escalas de la travesía con la que busca unir Ushuaia con Colombia a pie, en un recorrido de más de 6.000 kilómetros.
El deportista ya completó el equivalente a más de 80 maratones desde que comenzó el desafío y asegura que enfrentó lesiones, temperaturas extremas, fuertes vientos y jornadas que se extendieron hasta la madrugada para no interrumpir el recorrido.
El atleta que corrió 80 maratones en menos de dos meses
La travesía comenzó en Ushuaia y tiene como destino final Colombia. Cuando llegue a Mendoza, Humphreys habrá recorrido más de 3.390 kilómetros, con un desnivel acumulado de 36.872 metros.
Según los datos difundidos por su equipo, el británico completó hasta el momento el equivalente a 80 maratones en 71 días de carrera. El desafío completo contempla más de 6.000 kilómetros de recorrido a lo largo de unos siete meses.
El corredor ya atravesó toda la Patagonia y continúa avanzando hacia el norte del país en una ruta que lo llevará por distintas provincias antes de cruzar las fronteras argentinas.
El helado recorrido del atleta que se lesionó en el camino
Humphreys reconoció que en el recorrido tuvo que afrontar muchas dificultades los primeros días. Según relató, durante la primera semana sufrió lesiones que lo obligaron a seguir adelante con dolor mientras intentaba correr todos los días, tal y como era su objetivo.
"Tan solo en la primera semana sufrí algunas lesiones serias que tuve que superar y seguir corriendo a pesar del dolor", explicó.
El atleta también recordó algunas de las situaciones más exigentes que enfrentó durante la travesía. "Hubo ocasiones en las que corrí hasta las 3 de la madrugada para no perder ni un solo día del desafío", señaló.
A lo largo del camino debió correr por la Patagonia con temperaturas bajo cero, fuertes vientos y terrenos inhóspitos. Pese a esas condiciones, aseguró que el equipo logró sostener el plan original y continuar avanzando hacia el norte.
Antes de llegar a Mendoza, Humphreys afirmó que encara esta nueva etapa con entusiasmo por los kilómetros que todavía quedan por delante y por la posibilidad de sumar más personas a una aventura que comenzó hace más de dos meses en el extremo sur del continente.