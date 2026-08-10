En 2011, una ciudad pintó de blanco sus techos negros y logró bajar hasta 24 °C la temperatura en verano

La diferencia quedó especialmente expuesta durante una de las jornadas más calurosas de aquel verano. El 22 de julio de 2011, mientras la ciudad de Nueva York atravesaba una ola de calor y registraba un récord de consumo eléctrico, algunas superficies negras llegaron a unos 170 °F (77 °C). En el techo experimental cubierto de blanco, la temperatura alcanzó aproximadamente 128 °F (53 °C).

¿Cómo bajar 24°C la temperatura? Una ciudad lo logró con techos blancos

Los materiales oscuros absorben una mayor cantidad de radiación solar, mientras que las superficies claras reflejan una proporción mayor de esa energía. En las ciudades, donde predominan edificios, pavimento y otras superficies impermeables, ese calor puede acumularse y contribuir al llamado efecto isla de calor urbano.

Los investigadores ya habían registrado temperaturas extremas en los techos de la ciudad de Nueva York. Mediciones realizadas con instrumentos infrarrojos encontraron que algunas cubiertas negras podían alcanzar entre 170 y 180 °F (77 y 82 °C) durante el verano. Al cambiar el material por uno blanco o incluso por una cubierta vegetal, la diferencia podía superar los 30 °C en determinadas condiciones.

El proyecto formó parte de una estrategia más amplia de la ciudad para aumentar la reflectividad de sus edificios. Las alternativas incluían membranas blancas profesionales y pinturas acrílicas de menor costo. El estudio también mostró una diferencia importante entre ambas: las membranas conservaron mejor su capacidad reflectante con el paso de los años, mientras que la pintura perdió parte de su eficacia después de dos años.