¿Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales en Mendoza?

El Gobierno de Mendozaa confirmó la fecha del pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026 o aguinaldo de junio. Por ley, la primera cuota del aguinaldo debe pagarse antes del 30 de junio, pero existe un margen de hasta 4 días hábiles extra para cumplir con la obligación. En nuestra provincia las autoridades confirmaron que se pagará el viernes 19 de junio.
Aguinaldo: ¿cómo se calcula y cuándo se paga para los estatales
La primera cuota del aguinaldo, también llamada medio aguinaldo o SAC (Sueldo Anual Complementario) debe pagarse como plazo máximo el 30 de junio. Sin embargo, está contemplado una extensión de 4 días habiles más para que el sector patronal pueda hacer efectivo este pago.
El cálculo del aguinaldo no se define mediante un promedio de lo cobrado durante el año, sino que toma una referencia directa: equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre (en este caso de enero a junio de 2026).
Para controla que la liquidación sea la correcta, se debe realizar el siguiente procedimiento:
- Revisar los sueldos brutos: hay que reunir los recibos de sueldo de la primera mitad del año y observar la remuneración total antes de los descuentos de ley.
- Sumar los conceptos obligatorios: en la búsqueda del mes con mayor ingreso real, la base debe incluir el salario básico más todos los adicionales remunerativos, como horas extras, comisiones por ventas, plus por presentismo, título y antigüedad (siempre que sean remunerativos)
- Dividir por la mitad: el monto bruto más alto detectado en esos seis meses se divide por dos. Ese resultado será el aguinaldo bruto a liquidar.
Si tras revisar el semestre, por ejemplo, se constata que en abril se percibió el ingreso bruto más elevado del período, alcanzando un total de $2.000.000 debido a la realización de horas extras, el medio aguinaldo correspondiente a junio será de $1.000.000.
Si el empleado no lleva 6 meses trabajando, el aguinaldo se liquida proporcionalmente
En el caso de que un empleado hubiera ingresado a la compañía recientemente o el vínculo laboral finalizara antes de completar el ciclo semestral, el derecho al cobro del aguinaldo se mantiene, pero se calcula bajo la modalidad proporcional.
En este caso se divide el mejor salario registrado por 12 y luego se multiplica ese resultado por la cantidad de meses trabajados de manera efectiva. Por caso, si el sueldo base es de $100.000 y el tiempo de servicio acumulado fue de tres meses, el aguinaldo final se reducirá a $25.000.