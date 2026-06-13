¿Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales en Mendoza?

Para controla que la liquidación sea la correcta, se debe realizar el siguiente procedimiento:

Revisar los sueldos brutos: hay que reunir los recibos de sueldo de la primera mitad del año y observar la remuneración total antes de los descuentos de ley.

hay que reunir los recibos de sueldo de la primera mitad del año y observar la remuneración total antes de los descuentos de ley. Sumar los conceptos obligatorios: en la búsqueda del mes con mayor ingreso real, la base debe incluir el salario básico más todos los adicionales remunerativos, como horas extras, comisiones por ventas, plus por presentismo, título y antigüedad (siempre que sean remunerativos)

en la búsqueda del mes con mayor ingreso real, la base debe incluir el salario básico más todos los adicionales remunerativos, como horas extras, comisiones por ventas, plus por presentismo, título y antigüedad (siempre que sean remunerativos) Dividir por la mitad: el monto bruto más alto detectado en esos seis meses se divide por dos. Ese resultado será el aguinaldo bruto a liquidar.

Si tras revisar el semestre, por ejemplo, se constata que en abril se percibió el ingreso bruto más elevado del período, alcanzando un total de $2.000.000 debido a la realización de horas extras, el medio aguinaldo correspondiente a junio será de $1.000.000.

mujer sonriendo al celular Los empleados estatales verán reflejados sus aguinaldos en sus cuentas del Banco Nación la semana que viene.

Si el empleado no lleva 6 meses trabajando, el aguinaldo se liquida proporcionalmente

En el caso de que un empleado hubiera ingresado a la compañía recientemente o el vínculo laboral finalizara antes de completar el ciclo semestral, el derecho al cobro del aguinaldo se mantiene, pero se calcula bajo la modalidad proporcional.

En este caso se divide el mejor salario registrado por 12 y luego se multiplica ese resultado por la cantidad de meses trabajados de manera efectiva. Por caso, si el sueldo base es de $100.000 y el tiempo de servicio acumulado fue de tres meses, el aguinaldo final se reducirá a $25.000.