Cómo prender el fuego del asado correctamente: tres maneras caseras para que no se apague

Se estima que el fuego del asado dura entre 30 y 45 minutos para tener las mejores brasas para empezar a cocinar la carne o lo que se tira a la parrilla. Pero ese no es el problema, sino en que muchas veces uno se demora en encenderlo, a tal punto que se llena de humo la casa o donde se haga el asado.

Es probable que la leña esté húmeda, en malas condiciones o el carbón no sea de calidad, pasando a ser un dolor de cabeza para todo aquel que intenta y no puede prender el fuego del asado.