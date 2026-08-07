Cómo prender el fuego del asado correctamente: tres maneras caseras para que no se apague

Se estima que el fuego del asado dura entre 30 y 45 minutos para tener las mejores brasas para empezar a cocinar la carne o lo que se tira a la parrilla. Pero ese no es el problema, sino en que muchas veces uno se demora en encenderlo, a tal punto que se llena de humo la casa o donde se haga el asado.
Es probable que la leña esté húmeda, en malas condiciones o el carbón no sea de calidad, pasando a ser un dolor de cabeza para todo aquel que intenta y no puede prender el fuego del asado.
Lo bueno es que, sin utilizar productos químicos, estas son las tres maneras más fáciles de encender el fuego del asado y no morir en el intento.
Fuego del asado: cómo hacer para que prenda bien y no se apague
- Papel de diario con aceite: arrugar hojas de papel de diario formando bollos sueltos. Poner los bollos en el centro de la parrilla o el piso de la estructura para el fuego. Tirar unas gotas de aceite de cocina (nuevo o usado) sobre el papel. El aceite hace que el papel arda más lento y con más fuerza. Armar una chocita o cono con ramitas y leña fina alrededor del papel y prender con un fósforo o encendedor.
- El volcán de cartón o caja: cortar tiras de cartón de cajas que tengas en la casa. Formar un círculo o pirámide pequeña con el cartón entrelazado. Colocar en el centro un poco de papel arrugado o servilletas usadas. Apoyar la leña fina y mediana recostada sobre el cartón, dejando espacios libres para que pase el aire. Prender el papel del centro. El cartón tomará temperatura rápido y contagiará el fuego a la leña.
- Trozos de maple de huevos con aceite: cortar una o dos secciones de un maple de huevos de cartón reciclado. Agregar unas gotas de aceite de cocina en los huecos del cartón. Ubicar el trozo de maple en la base del fuego. Poner astillas o leña muy delgada encima como si fuera una carpa. Prendar el cartón del maple desde abajo. Al ser grueso y tener aceite, funciona como una vela grande y constante que seca y enciende la leña.
En pocas palabras
- Encendido ideal: Descubre tres métodos caseros para lograr un fuego rápido y duradero para tu asado sin usar productos químicos.
- Problema común: La leña húmeda o el carbón de mala calidad pueden arruinar la experiencia del asado, pero existen soluciones prácticas.
- Soluciones efectivas: Utiliza papel de diario con aceite, cartón o maple de huevos para un encendido de fuego potente y sin humo.
Resumen generado por Thinkindot AI