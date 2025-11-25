Los Tordos se coronó en el Torneo Veco Villegas y es campeón entre los mejores M19 del país

tordos 5

El conjunto dirigido por Pedro García Danza y un numeroso staff logró repetir la corona obtenida por los Pájaros en 1988, cuando el certamen pasó a tener el nombre del Veco Villegas, fallecido en un accidente aéreo.

Es la tercera conquista mendocina en el torneo juvenil más importante del rugby nacional ya que Marista lo ganó en 2019.

tordos 6

El rugby de Mendoza en lo más alto del Veco Villegas

Los Tordos en 1988 y 2025 y Marista en 2019 alcanzaron los tres títulos del rugby mendocino en el Torneo Veco Villegas M19 que ya tiene 38 ediciones.

tordos 1

Además, los Curas fueron finalistas en 1998 y los Pájaros llegaron al encuentro decisivo en 1999, 2005 y 2023.

Por último, Federico Serpa fue el cuarto jugador mendocino en recibir el premio al mejor jugador del torneo después de Pablo Viazzo (Mendoza RC) en el 2000; Juan Martín González (Marista) en 2019 y Tomás Arrigoni (Los Tordos) en 2023.