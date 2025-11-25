El mediocampista mendocino no esquivó la mala situación tras caer en una de las últimas jugadas contra Racing Club: "No hemos ninguno de los objetivos que teníamos por delante. Ha sido un año difícil y más los últimos meses donde teníamos muchas cosas por ganar, donde no pudimos y fue una más de esas noches porque fue difícil".

Es que River perdió todas las competencias: arrancó perdiendo contra Talleres la Supercopa Internacional, luego hizo lo propio con el Torneo Apertura, el Mundial de Clubes (ni siquiera pasó primera fase), Copa Libertadores, Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Enzo Pérez continuó: "Teníamos el partido completamente controlado y en dos acciones se nos fueron de las manos".

Enzo Perez vs Racing El hincha se pregunta si serán los últimos minutos de Enzo Pérez en River.

El futuro de Enzo Pérez en plena incertidumbre: ¿River, Deportivo Maipú o Estudiantes?

Cada vez que finaliza una temporada el mediocampista es consultado sobre su futuro donde el Deportivo Maipú aparece en los planes, al menos de los hinchas. Además, Estudiantes también vuelve a aparecer en el horizonte por su buena relación con el club de La Plata: "Todavía no, como lo dije la vez contra Vélez. Lo que menos me importa es eso".

"Masticar esta bronca y después se analizará bien. No sé, pasan muchas situaciones, muchas cosas. Lo que menos pienso es eso. Trato de enfocarme en donde me tengo que enfocar y nada más, trato de dar siempre lo mejor, y si me toca estar afuera apoyar como lo he hecho toda mi carrera, no solamente acá en River", comenzó explicando.

También se refirió a su trabajo semana a semana, donde lucha por estar permanentemente en competencia: "En los clubes que he ido nunca firme un contrato diciendo cuánto tengo que jugar, después eso se lo tiene que ganar en los entrenamientos y después en los partidos. Después se ha hablado cada cosa de mi edad, de mis 39 años y un montón de situaciones pero no solo durante este año sino anteriores".

¿Cuántas lesiones o contratiempos tuve? Soy un apasionado de este deporte, lo amo, lo es todo para mí. Las conclusiones que saca cada uno es particular", analizó sobre su situación deportiva de los últimos años.

Para finalizar, Enzo Pérez manifestó una frase tajante: "No sé si jugué mis últimos minutos en River. Hoy es masticar la bronca y después se analizará".