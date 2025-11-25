La lista de fracasos de River y Marcelo Gallardo en 2025, su peor año en mucho tiempo

Torneo Apertura: en los cuartos de final recibió a Platense en el Monumental, empató 1 a 1 en los noventa minutos reglamentarios y la clasificación se definió desde los penales, donde El Calamar triunfó por 4 a 2.

River Platense.jpg

Mundial de Clubes: pese a que solo perdió un partido ante el Inter de Italia no pudo pasar a octavos en un grupo en el que estaban dos rivales accesibles como el Urawa Red Diamonds de Japón y Monterrey de México.

Copa Libertadores: De visitante, tras haber perdido 2 a 1 en el Monumental, el Millonario ganaba con gol de Salas, pero el Verdao lo dio vuelta y pasó a semifinales gracias a los tantos de Vitor Roque y José López (2).

Copa Argentina: Independiente Rivadavia fue el verdugo en semifinales al ganar 4 a 3 por penales, en Córdoba, tras haber igualado 0 a 0.

El Superclásico: Boca le ganó 2 a 0 en La Bombonera y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Torneo Clausura: Perdió 3 a 2 ante Racing en Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Clausura y se quedó afuera de los playoffs.

La clasificación a la Copa Libertadores: Terminó cuarto en la tabla anual, no se clasificó a la Copa Libertadores y para jugar el repechaje necesita que Boca, Lanús o Argentinos Juniors sean campeones.