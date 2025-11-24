Chicho Serna fue tajante sobre el futuro del cuerpo técnico de Boca y sorprendió a todos

Mauricio Serna fue miembro del Consejo del Fútbol deBoca Juniors junto a Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado cuando fue invitado por Juan Román Riquelme para que cumplan diferentes puestos ejecutivos dentro del club. Tras una serie de malos resultados y cuestionamientos sobre el rol que cumplían, solo continuó Delgado.
Esos malos momentos donde ni Miguel Ángel Russo ni Claudio Úbeda encontraban el equipo ideal quedaron atrás y ahora el Xeneize ya está en cuartos de final delTorneo Clausura. Lejos de cualquier resentimiento, Chicho Serna habló sobre el cuerpo técnico.
Chicho Serna fue tajante sobre el futuro del cuerpo técnico de Boca
Ya pasaron tres meses desde que el Consejo del Fútbol llegó a su fin en medio de grandes polémicas y, aunque podría haber quedado algún resentimiento en Chicho Serna, la ex gloria de Boca no escatimó en elogios para el cuerpo técnico de Claudio Úbeda: "Yo creo que no depende (la continuidad de Úbeda) de salir campeón y el equipo está muy bien".
"Dios quiera que se den las cosas y nos termine dando una estrella más", agregó el colombiano sin ánimos de polemizar y sacando la chapa de hincha del Xeneize.
Yo le hago contrato a todos por 10 años, que se queden todos a vivir acá. Yo le hago contrato a todos por 10 años, que se queden todos a vivir acá.
La expresión la realizó entre risas, pero continuó su análisis serio con respecto a la necesidad (o no) de renovarle a Úbeda antes de la finalización del Torneo Clausura: "¿Qué cambia que hoy se diga que continúa Úbeda o que se diga después de dar la vuelta olímpica? Tranquilos, primero el lunes y después el martes".
El ex mediocampista defendió lo realizado por Russo y Úbeda: "Vienen hace 20 días con el interrogante de si sigue Úbeda y Claudio está haciendo un gran trabajo con un equipo que cada vez juega mejor y recuperando jugadores valiosos".
Y para finalizar, Marcelo Serna se refirió a la decisión que debe tomar Juan Román Riquelme: "Seguramente nuestro presidente, y mi amigo, junto a la gente que tiene al lado van a tomar la mejor decisión".
Los títulos de Chicho Serna como jugador de Boca
El ex mediocampista colombiano se convirtió en ídolo del Xeneize al ser parte de una etapa dorada donde consiguió tres títulos locales y tres internacionales: