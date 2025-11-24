Chicho Serna fue tajante sobre el futuro del cuerpo técnico de Boca y sorprendió a todos

"Dios quiera que se den las cosas y nos termine dando una estrella más", agregó el colombiano sin ánimos de polemizar y sacando la chapa de hincha del Xeneize.

Yo le hago contrato a todos por 10 años, que se queden todos a vivir acá. Yo le hago contrato a todos por 10 años, que se queden todos a vivir acá.

La expresión la realizó entre risas, pero continuó su análisis serio con respecto a la necesidad (o no) de renovarle a Úbeda antes de la finalización del Torneo Clausura: "¿Qué cambia que hoy se diga que continúa Úbeda o que se diga después de dar la vuelta olímpica? Tranquilos, primero el lunes y después el martes".

El ex mediocampista defendió lo realizado por Russo y Úbeda: "Vienen hace 20 días con el interrogante de si sigue Úbeda y Claudio está haciendo un gran trabajo con un equipo que cada vez juega mejor y recuperando jugadores valiosos".

Y para finalizar, Marcelo Serna se refirió a la decisión que debe tomar Juan Román Riquelme: "Seguramente nuestro presidente, y mi amigo, junto a la gente que tiene al lado van a tomar la mejor decisión".

Los títulos de Chicho Serna como jugador de Boca

El ex mediocampista colombiano se convirtió en ídolo del Xeneize al ser parte de una etapa dorada donde consiguió tres títulos locales y tres internacionales: