Boca derrotó a Talleres de la mano de Merentiel: a qué equipo enfrentará en cuartos

Los goles de Boca ante Talleres

La fórmula no falla: otro centro de Paredes para un gol de Boca. Esta vez fue Merentiel, luego de un cabezazo de Di Lollo. VAMOS XENEIZE pic.twitter.com/vqOzKnre1i — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 23, 2025

¡GOL DE BOCA! La Bestia x2. Merentiel pone el 2-0 ante Talleres en La Bombonera. pic.twitter.com/RpDy0qDCwI — Boca TV Play (@BocaTVPlay) November 24, 2025

Augusto Schott sorprendió al Xeneize en los primeros minutos y remató apenas desviado. Estuvo cerca la T de abrir el marcador.

Ortegoza tiró alto, pero se veía mejor al visitante en los primeros minutos.

Hasta que se despertó el equipo dirigido por Claudio Úbeda, Merentiel lo dejó solo a Giménez, quien lo perdió solo.

Marchesín le tapó un mano a mano a Ortegoza, pero vino el gol del Xeneize. Paredes metió un preciso tiro de esquina desde la derecha, Di Lollo cabeceó, la pelota pegó en el travesaño y bajó, pero la aseguró Merentiel con un testazo.

A los 45' hubo una mano del Changuito Zeballos adentro del área, Mateo Cáceres ejecutó el penal y Marchesín le atajó el tiro.

A los 20 segundos del complemento Blanco metió un centro rasante desde la izquierda y Merentiel estampó el 2-0.

Zeballos metía un tiro en el palo, pero en la siguiente jugada el ingresado Girotti cabeceaba al travesaño.

El dueño de casa tuvo más chances para aumentar la cuenta ante un rival que comenzó jugando bien, pero que luego se diluyó.

Boca ganó y ahora deberá recibir al Bicho colorado.