Boca derrotó a Talleres de la mano de Merentiel: a qué equipo enfrentará en cuartos
Boca, de la mano de Miguel Merentiel, le ganó a Talleres de Córdoba este domingo, en La Bombonera, y se instaló en los cuartos de final
Por UNO
Boca Juniors, de la mano de Miguel Merentiel, le ganó 2 a 0 a Talleres de Córdoba este domingo, en La Bombonera, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura. El Xeneize, que se impuso con justicia, debe enfrentar a Argentinos Juniors en cuartos.
A los 27' del primer tiempo Merentiel puso el 1-0 para Boca. Y a los 20 segundos del complemento el uruguayo aumentó la cuenta para el equipo de la Ribera.
A los 45' el arquero auriazul Agustín Marchesín le atajó un penal a Mateo Cáceres.
Augusto Schott sorprendió al Xeneize en los primeros minutos y remató apenas desviado. Estuvo cerca la T de abrir el marcador.
Ortegoza tiró alto, pero se veía mejor al visitante en los primeros minutos.
Hasta que se despertó el equipo dirigido por Claudio Úbeda, Merentiel lo dejó solo a Giménez, quien lo perdió solo.
Marchesín le tapó un mano a mano a Ortegoza, pero vino el gol del Xeneize. Paredes metió un preciso tiro de esquina desde la derecha, Di Lollo cabeceó, la pelota pegó en el travesaño y bajó, pero la aseguró Merentiel con un testazo.
A los 45' hubo una mano del Changuito Zeballos adentro del área, Mateo Cáceres ejecutó el penal y Marchesín le atajó el tiro.
A los 20 segundos del complemento Blanco metió un centro rasante desde la izquierda y Merentiel estampó el 2-0.
Zeballos metía un tiro en el palo, pero en la siguiente jugada el ingresado Girotti cabeceaba al travesaño.
El dueño de casa tuvo más chances para aumentar la cuenta ante un rival que comenzó jugando bien, pero que luego se diluyó.
Boca ganó y ahora deberá recibir al Bicho colorado.