Estudiantes de La Plata viajó al Gigante de Arroyito para disputar el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura en medio de una polémica ya que fue el único equipo que se expresó en contra del premio "Campeón de Liga" que recibió el Canalla.
El enojo de Estudiantes con la AFA y el premio a Rosario Central
Una vez que se oficializó que Rosario Central recibió el premio de Campeón de Liga al ser el equipo que más puntos sumó entre el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, Estudiantes de la Plata fue el único equipo que se expresó en contra de lo sucedido.
Fue así que en las redes sociales oficiales publicaron: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".
La situación escaló rápidamente cuando Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia, decidió responder la publicación con palabras nadas amigables: "Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin".
Además, luego fue Toviggino quien dio a conocer que Estudiantes de La Plata le tenía que realizar el pasillo del campeón a Rosario Central.
La insólita reacción de Estudiantes en el pasillo del campeón a Rosario Central
En la previa del partido entre el Canalla y el Pincha había muchas dudas con respecto a qué iba a suceder ya que por resolución de la AFA debían realizar un "pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes", sin embargo el equipo que tiene como presidente a Sebastián Verón se las ingenió para acatar la orden, aunque con una salvedad.
De esta manera la polémica seguirá abierta mientras que todo indica que el fútbol argentino volverá a sumar una batalla entre la mano derecha de Chiqui Tapia y la dirigencia de Estudiantes de La Plata.