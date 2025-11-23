Inicio Ovación Fútbol Estudiantes
Continúa la batalla

La insólita reacción de Estudiantes en el pasillo del campeón a Rosario Central

Estudiantes de La Plata le informaron que tenía que hacer un pasillo para recibir al Canalla, pero se las ingeniaron para manifestarse en contra

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ardió la previa de Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

Ardió la previa de Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

Estudiantes de La Plata viajó al Gigante de Arroyito para disputar el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura en medio de una polémica ya que fue el único equipo que se expresó en contra del premio "Campeón de Liga" que recibió el Canalla.

Grande fue la sorpresa en el fútbol argentino cuando durante la mañana del jueves se dio a conocer que el conjunto que tiene como capitán a Ángel Di María había ganado un título sin precedentes y que los equipos no sabían que estaba en disputa.

Juan Sebastián Verón
Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, le declaró la guerra a la AFA.

Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, le declaró la guerra a la AFA.

El enojo de Estudiantes con la AFA y el premio a Rosario Central

Una vez que se oficializó que Rosario Central recibió el premio de Campeón de Liga al ser el equipo que más puntos sumó entre el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, Estudiantes de la Plata fue el único equipo que se expresó en contra de lo sucedido.

Fue así que en las redes sociales oficiales publicaron: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

La situación escaló rápidamente cuando Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia, decidió responder la publicación con palabras nadas amigables: "Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin".

Además, luego fue Toviggino quien dio a conocer que Estudiantes de La Plata le tenía que realizar el pasillo del campeón a Rosario Central.

Resolución pasillo del campeón
La AFA señaló que Estudiantes de La Plata tenía que hacer el pasillo de campeón.

La AFA señaló que Estudiantes de La Plata tenía que hacer el pasillo de campeón.

La insólita reacción de Estudiantes en el pasillo del campeón a Rosario Central

En la previa del partido entre el Canalla y el Pincha había muchas dudas con respecto a qué iba a suceder ya que por resolución de la AFA debían realizar un "pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes", sin embargo el equipo que tiene como presidente a Sebastián Verón se las ingenió para acatar la orden, aunque con una salvedad.

Embed

De esta manera la polémica seguirá abierta mientras que todo indica que el fútbol argentino volverá a sumar una batalla entre la mano derecha de Chiqui Tapia y la dirigencia de Estudiantes de La Plata.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas