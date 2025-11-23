Fue así que en las redes sociales oficiales publicaron: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

La situación escaló rápidamente cuando Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia, decidió responder la publicación con palabras nadas amigables: "Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin".

Además, luego fue Toviggino quien dio a conocer que Estudiantes de La Plata le tenía que realizar el pasillo del campeón a Rosario Central.

Resolución pasillo del campeón La AFA señaló que Estudiantes de La Plata tenía que hacer el pasillo de campeón.

La insólita reacción de Estudiantes en el pasillo del campeón a Rosario Central

En la previa del partido entre el Canalla y el Pincha había muchas dudas con respecto a qué iba a suceder ya que por resolución de la AFA debían realizar un "pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes", sin embargo el equipo que tiene como presidente a Sebastián Verón se las ingenió para acatar la orden, aunque con una salvedad.

Embed SÍ SEÑORES EMOCIONA



LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES HICIERON EL PASILLO DE ESPALDAS CONTRA ROSARIO CENTRAL pic.twitter.com/tFimn5QreW — Toto (@palertermo) November 23, 2025

De esta manera la polémica seguirá abierta mientras que todo indica que el fútbol argentino volverá a sumar una batalla entre la mano derecha de Chiqui Tapia y la dirigencia de Estudiantes de La Plata.